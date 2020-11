El UCAM sigue invicto

El UCAM Murcia continúa invicto en la liga. Ya son cinco jornadas que ha disputado el conjunto universitario y aún no han estrenado el casillero de derrotas, sumando un nuevo punto fuera de casa ante el Betis Deportivo. Sumar fuera de casa en Segunda B siempre es positivo. Pero lo es más aún cuando el formato exprés de este curso hace que cada punto adquiera un valor mucho mayor. Y ya, si el Córdoba, el rival más fuerte del subgrupo, pincha en su casa ante un rival teóricamente inferior, la jornada sale redonda para los intereses universitarios.

Salmerón repitió el mismo esquema que ante El Ejido, con un 5-4-1. Biel Ribas en la portería; Jara, Admonio, Charlie, Josete y Chacartegui en línea de cinco; Tropi y de Vicente en la medular; Javi Moreno y Alberto Fernández en los costados y Aketxe, en punta. El dibujo cuando el UCAM defendía era claro con ese 5-4-1. Sin embargo, en la parcela ofensiva se transformaba a un 3-5-2, dejando a los tres centrales en línea y con Jara y Chacartegui con mucha profundidad, pasando Alberto Fernández y Javi Moreno a posiciones interiores. Esta carga interior le permitió dominar mucho la pelota en muchas fases del partido pero sobre todo en la primera parte. Aún así, se estaba sintiendo muy cómodo el Betis, que era el que estaba poniendo el peligro al contraataque liderados por un gran Yassin Fekir, hermano de la estrella del Betis Nabil Fekir. Lleva la calidad en los genes y fue un diablo que aparecía por todo el frente de ataque. Tuvo varias ocasiones que acabaron en las manos de Biel Ribas hasta que llegó el minuto 45. Justo antes del descanso, el francoargelino combinó muy bien con David Ramos, que chutó y repelió Biel Ribas. El rechace le cayó a Fekir, que hizo el 1-0 a placer y puso la guinda a su gran primera parte con ese gol.

Al igual que la jornada pasada contra El Ejido, la charla de Salmerón al descanso surgió efecto y el UCAM Murcia salió muy enchufado en la segunda mitad. Cambió el esquema de cinco defensas metiendo a Pablo Espina, Gurdiel y Xemi Fernández por Alberto Fernández, Admonio y de Vicente. El UCAM empezó a jugar mejor con el cambio de sistema y con los jugadores de refresco y poco tardó en evidenciarse en el marcador. Santi Jara, con un centro exquisito, la puso para que Aketxe rematara un cabezazo a bocajarro. Lo paró Rebollo con una gran estirada pero el rechace le cayó a Xemi Fernández, que aprovechó para poner la igualada en el minuto 58. Apenas dos minutos llevaba el centrocampista en el terreno de juego. Efectividad máxima.

La inercia del partido después del gol iba del lado del UCAM. Estaba mejor que el Betis en la segunda parte y las sensaciones eran muy diferentes a las de la primera. Pero extrañamente, no fue así. El Betis se rehizo extraordinariamente del gol y empezó a incluso arrebatarle la posesión a los universitarios, que con el paso de los minutos se vieron más acorralados. Salmerón, consciente del panorama, probó con Eneko Jauregi y Adrián León, que volvía de su lesión tras perderse las últimas dos jornadas de liga. León es un cierre indispensable en los esquemas de Salmerón tanto en la pretemporada como en las primeras jornadas. Un jugador muy del gusto de su técnico, de esos que equilibran un once. No tuvo mucho protagonismo y se le vio falto de ritmo, algo normal después de volver de un periodo de inactividad. Tampoco reactivó Jauregi a su equipo. De hecho, tuvo una oportunidad franca después de un centro desde la derecha. No acertó a rematar completamente solo y aparentemente fácil que podrían haber dado los tres puntos a los universitarios.

Tuvo la última Santi Jara en el minuto 83 con un libre directo que se marchó al palo. La fortuna no estuvo de su lado esta vez. Destellos individuales de calidad que no maquillan un partido flojo del UCAM Murcia. El Betis apretó en los últimos minutos y los universitarios echaron el cerrojo. Se contentaron con el punto en un partido en el que no salieron las cosas. E hicieron bien. Sumar fuera de casa siempre es bueno. Sigue concentrado el equipo universitario en su carrera por conseguir el primer puesto del subgrupo.