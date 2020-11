Finales ATP: Daniil Medvedev se corona en Londres tras vengarse de Dominic Thiem

Daniil Medvedev fue 'destruido' por Dominic Thiem hace nueve años en un evento júnior en Umag, un encuentro que a la larga sirvió para forjar su carácter y para que este domingo se tomase la revancha en la final del torneo de maestros (4-6, 7-6 (2) y 6-4).

Con su resistencia impertérrita y su juego cuadriculado y ortodoxo, Medvedev tomó el relevo de Nikolay Davydenko, el anterior ruso en ganar las Finales ATP en 2009, y consiguió el título más importante de su carrera dejando a Thiem sin corona por segundo año consecutivo.

El ruso se convirtió además en el cuarto tenista en la historia en ganar a los tres primeros tenistas del ránking en un mismo torneo, tras Boris Becker en Estocolmo 1994, Novak Djokovic en Montreal 2007, y David Nalbandian en Madrid 2007.

Para ganarse este honor, tuvo que pasar a uno de los grandes obstáculos del tenis actual, personificado en Thiem, un viejo conocido suyo al que le une una amistad desde 2011.

Según contó el ruso esta semana, ambos jugadores se conocieron en un torneo sub-18 en Umag (Croacia), hace nueve años.

"Él venía de jugar la final de Roland Garros júnior y vino a este torneo, lo cual fue una sorpresa para todo el mundo", dijo Medvedev después de ganar a Nadal.

El de Moscú relató que habló con sus amigos sobre él, porque ya era bastante conocido, y les dijo que ojalá tuviera suerte y pudiera jugar contra Thiem

Y así fue. Medvedev ganó al sobrino de Marin Cilic y accedió al encuentro contra el austríaco, el cual perdió claramente por 6-2 y 6-0.

"Me destruyó. Tuve una actitud malísima en la pista, unas diez veces peor que ahora. Recuerdo que me vino después del partido y me dijo que tenía un gran futuro por delante, pero que tenía que calmarme, porque estaba loco".

Y nueve años después de aquella batalla como apenas promesas, se cruzaron en una de las finales más importantes del circuito.

Medvedev, como antes Nadal, comenzó lento, con ritmo bajo, con alguna que otra oportunidad para ponerse por delante, pero a merced de un Thiem que estaba sintiendo más la bola

Con una doble falta cedió su servicio y a la postre el primer set y se colocó en un escenario que le encanta, el de víctima.

Necesitó Medvedev salvar tres bolas de 'break' en el segundo parcial para despertar y enchufarse a la final. No se vino abajo ni cuando Thiem le dominó en el 'tie break' por 0-2. Le ganó siete puntos seguidos y forzó el set definitivo.

Nadie había remontado un set adverso en el torneo hasta su triunfo ante Nadal y en la final se ponía en posición de hacerlo dos veces seguidas.

Era ya el dueño del partido y aunque se le escapaban las posibilidades de romper (desperdició cinco), el momento estaba al llegar. Tenía el mando del partido y era cuestión de tiempo que Thiem claudicase.

Cuando cayó la rotura, lo hizo como fruto maduro, rompiendo los esquema de un Thiem que se queda sin premio una vez más y que a sus 27 años solo tiene un Masters 1.000 y un Grand Slam en su palmarés, poco botín para su juego.

Medvedev, relevo de Davydenko, es el sexto ganador diferente en los últimos seis años en Londres y despide a la capital británica con su mejor resultado en el circuito hasta la fecha.

El robot oposita ya para alternativa a los grandes y ahora lo puede hacer desde el altar de maestro.