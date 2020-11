El UCAM Murcia consigue un buen punto ante el Betis Deportivo y sigue invicto

El UCAM Murcia sigue invicto y mantiene su buena racha en la liga después de empatar 1-1 fuera de casa ante el Betis Deportivo. Un encuentro muy igualado de principio a fin en el que los universitarios tuvieron que remar a contracorriente después del gol al filo del descanso de Fekir. Cambió Salmerón el esquema en la segunda mitad y le dio resultados inmediatos pues, el recién entrado al campo Xemi Fernández, hizo en el 58 el empate a uno definitivo. Siguió la igualdad hasta el final del partido y el UCAM suma un buen punto fuera de casa.

El UCAM Murcia tenía una oportunidad de oro contra el Betis Deportivo para seguir invicto después de tres victorias y un empate en sus primera cuatro jornadas ligueras. Aunque ya perdió su imbatibilidad en la temporada con la derrota el pasado miércoles en semifinales de Copa Federación contra el Llagostera, lo cierto es que el equipo de Salmerón ha empezado la temporada como un tiro. Y no es que importara mucho esa derrota, ya que el objetivo principal era el billete de la Copa del Rey, que ya consiguieron y que les ha regalado una eliminatoria ante el Real Betis.

Salmerón, para el partido de liga ante el filial bético, repitió el mismo esquema que ante El Ejido, con un 5-4-1. Biel Ribas en la portería; Jara, Admonio, Charlie, Josete y Chacartegui en línea de cinco; Tropi y de Vicente en la medular; Javi Moreno y Alberto Fernández en los costados y Aketxe, en punta. El dibujo cuando el UCAM defendía era claro con ese 5-4-1. Sin embargo, en la parcela ofensiva se transformaba a un 3-5-2, dejando a los tres centrales en línea y con Jara y Chacartegui con mucha profundidad, pasando Alberto Fernández y Javi Moreno a posiciones interiores.

Empezó el partido con mucha igualdad. El UCAM quería hacerse con el esférico desde el primer momento y no tardó en conseguirlo. La superioridad en el centro del campo con Tropi y de Vicente, unido al buen trato de balón que posee la zaga universitaria, hizo que pronto se impusieran en ese aspecto. No le estaba sirviendo para mucho, pues el Betis estaba cómodo, sin pasar muchos apuros en defensa y llegando con aparente facilidad con un gran Fekir, Carlos Ramos y un Baena con mucho desparpajo. La única que tuvo el UCAM en estos primeros cuarenta y cinco minutos fue tras un córner sacado por Santi Jara que remató Charlie Dean y entre el larguero y el arquero, evitaron que los murcianos se adelantasen en el marcador.

La tónica del encuentro siguió igual de principio a fin aunque es cierto que el Betis, en los últimos minutos de la segunda parte dio un paso adelante y consiguió crear varias oportunidades por mediación de Baena y Fekir en banda derecha. Al filo del descanso, en el minuto 45, el Betis aprovechó un ataque en estático y Fekir combinó con David Ramos, que se sacó un disparo desde fuera del área que repelió mal Biel Ribas y Fekir se anticipó a todos para marcar de cabeza a puerta vacía. El francoargelino, hermano de Nabil Fekir del primer equipo, culminó su gran primer tiempo con un gol psicológico que dejaba tocado al UCAM.

Salmerón sacó más pólvora con la entrada de Pablo Espina al terreno de juego antes del comienzo de la segunda parte y a los pocos minutos, sacó a Gurdiel y a Xemi. El UCAM empezó a jugar mejor con el cambio de sistema y con los jugadores de refresco y poco tardó en evidenciarse en el marcador. Santi Jara, con un centro exquisito, la puso para que Aketxe rematara un cabezazo a bocajarro. Lo paró Rebollo con una gran estirada pero el rechace le cayó a Xemi Fernández, que aprovechó para poner la igualada en el minuto 58. Apenas dos minutos llevaba el centrocampista en el terreno de juego. Efectividad máxima.

Después del gol, volvió el partido a la igualada inicial, tanto en el marcador como en el juego. Las prisas se le pasaron a los universitarios y perdió el partido un poco de tensión. De hecho, dominó por momentos el Betis el esférico, algo inédito en lo que llevábamos de partido. Intentó activar al equipo Salmerón con la entrada de Eneko Jauregi y la vuelta de Adrián León, que volvía después de perderse las dos últimas jornadas de liga. El pivote estaba siendo el hombre clave en los esquemas del técnico almeriense.

Los ataques universitarios los monopolizó Adán Gurdiel, que había salido en la segunda mitad por banda derecha. Surtió multitud de centros al área y a punto estuvo Jauregi de aprovechar uno alrededor del 80. No iba a ser la última, pues Santi Jara, con un disparo de libre directo le dio al palo en el minuto 83. La tuvo ahí el UCAM Murcia, pero la fortuna no le favoreció en esta ocasión. A partir de ahí, el conjunto local puso una marcha más y acorraló al UCAM Murcia, que se conformó con el empate y se echó atrás. Siempre es bueno sumar fuera de casa y así lo debió pensar también Salmerón. Los universitarios no consiguen la victoria pero siguen distanciándose de su principal rival, el Córdoba, que perdió 1-2 ante el Sevilla Atlético.