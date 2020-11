La irregularidad del UCAM Murcia, a prueba ante un rival en racha

El UCAM Murcia CB quiere irse de vacaciones obligadas por la paralización de la Liga Endesa por las Ventanas FIBA con un triunfo ante el Urbas Fuenlabrada (18.00 horas, Movistar) esta tarde en el Palacio de los Deportes. El conjunto de Sito Alonso, que el pasado domingo en Bilbao logró la quinta victoria, busca la sexta, por lo que presentaría un balance positivo tras once jornadas de esta atípica temporada donde el conjunto universitario se ha mostrado muy irregular.

«Estamos bien, contentos y satisfechos con el baloncesto que hemos hecho en los últimos partidos, que en algunos momentos fue increíble y que a mí me divierte y me hace disfrutar», dijo ayer Sito Alonso, quien puntualizó que «hay que jugar bien durante más tiempo en los partidos y eso depende en parte de la mentalidad de cada uno teniendo en cuenta que el rival también juega».

El preparador madrileño se verá hoy obligado a realizar un cambio en la convocatoria, ya que parece complicado que DJ Strawberry, con unos problemas de rodilla, puede estar con el equipo. Ante esta ausencia, volverá a dar entrada al base Rafa Luz, quien se quedó fuera la pasada semana al tener que realizar un descarte desde la llegada de Tomás Bellas. El brasileño, incomprensiblemente, no viajó a Burgos ni Bilbao, haciéndolo en su lugar un Rinalds Malmanis que no llegó a participar ni un solo minuto en ambos encuentros.

El Urbas Fuenlabrada llega a Murcia crecido. Ha ganado cuatro de los últimos cinco encuentros de la Liga Endesa. Desde que Javi Juárez, exentrenador del UCAM, llegó al banquillo en sustitución de Paco García, solo ha sufrido una derrota, frente al Real Madrid. «Es el mejor equipo del último mes junto con el Barcelona, uno de los rivales a batir de la Liga en este momento y que tiene una plantilla muy buena y apta para luchar por cosas importantes. Además, Javi Juárez desde el banquillo le ha dado confianza y por ello espero un partido de máxima dificultad, muy duro y físico», apuntó Alonso sobre el rival.

«El UCAM Murcia es un equipo con un poderío físico importante, con mucho músculo, este año creo que también tiene mucho talento, una plantilla muy completa porque si no es imposible ganar a dos equipos de Euroliga como han hecho -Barcelona y Baskonia-. Quitando el partido de Andorra en la primera jornada, en el resto han tenido momentos de hacer un juego sobresaliente», señalaba Juárez, quien regresa al Palacio. Del nivel físico del UCAM Murcia también se refirió Sito Alonso, sobre todo a raíz de las declaraciones que realizó hace una semana Álex Mumbrú, técnico del Bilbao, donde puso énfasis en ese aspecto. «Es una estupidez darle al UCAM CB el calificativo de equipo sucio con los distintos entrenadores que ha tenido durante los últimos años y ya es algo cansino. El reglamento está para jugar al límite y más cuando no tienes el mejor equipo de la competición», declaró el madrileño, quien también restó importancia a la clasificación en estos momentos de la temporada, ya que «la situación clasificatoria es un poco una incógnita pues hay bastantes partidos aplazados y nuestro objetivo es ser muy competitivos, que es la clave». Juárez, por su parte, señaló que «ellos harán valer esa condición física en su defensa. Tenemos que intentar desplegar nuestro juego en transición para que no puedan defender siempre en situación de cinco contra cinco. Y luego intentar parar sus puntos fuertes, que son muchos. Seguramente no consigamos parar todos, vamos a intentar frenar algunos e intentar llegar con opciones hasta el final».

El técnico no es el único ex del UCAM que viste la camiseta del Fuenlabrada esta temporada, ya que en la plantilla se encuentran el base Charlon Kloof, que ha fichado tras pasar por el Andorra, y el escolta Álex Urtasun. El equipo llega con las bajas de Marc García y Vene.