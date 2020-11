En directo: El UCAM sufre en la primera mitad ante el Fuenlabrada

En directo: UCAM Murcia CB-Urbas Fuenlabrada



Primer cuarto

Segundo cuarto

El UCAM volvió a cuajar otro mal inicio de partido. Congelado y aturdido, así se sintió el conjunto universitario durante los primeros tres minutos de partido. Unos compases en los que Trimble ya puso su carta de presentación con su primer triple, que se sumó a las canastas de Eyenga y Marc García hasta que lo tuvo que parar Sito Alonso tras un 0-11 de salida. Al UCAM le costó demasiado la lucha por el rebote, con dos capturas por las siete de su rival, cuatro de ellas ofensivas, y no despertó hasta que Lima, por dentro, anotó los primera canasta local. Con Bellas y Frankamp en pista, pese a las dificultades y la amenaza de mandar al Fuenlabrada al tiro libre con cada infracción, el UCAM tenía otro aire y fue dando mordiscos al marcador (9-14). Hasta que una canasta de Cate más tiro adicional frente a Stevic, y un triple de Jok a la contra a falta de un minuto para cerrar el primer cuarto, metieron de lleno en el partido a los universitarios (15-19).Un triple de Samar volvió a colocar al Urbas Fuenlabrada en ventaja y otra canasta de Marc García elevó la renta a los dos minutos del segundo cuarto (17-24). Con Bellas, Davis, Jok, Radovic y Lima en pista, el equipo universitario trató de encontrar la fluidez ofensiva después de un triple del base madrileño (20-24). Pero no funcionó, y Sito Alonso, tras la tercera falta de Marc García, apostó por el tridente Frankamp, Davis y Bellas junto a Radovic y Lima. Sin embargo, la tercera infracción de Bellas -una técnica por evitar que saliese el balón- también volvió a cambiar los planes con la entrada de Rafa Luz. El marcador se mantuvo inmóvil durante estos compases hasta que Emegano anotó un dos más uno, al que respondió inmediatamente después Lima (22-27). Las visitas aprovechadas al tiro libre del Fuenlabrada, por las falladas del UCAM volvieron a romper el marcador a favor de los visitantes tras una brillante entrada a canasta de Frankamp. Davis, falló una bandeja a la contra, y el Urbas Fuenlabrada devolvió el golpe a cuatro del descanso (24-33) con un +9. Un triple de Davis, tras ser flotado varias veces al no ser su fuerte, y dos tiros libres convertidos, reactivaron a los de Sito Alonso (29-33) tras cometer Lima su tercera falta. Tras un tramo final de una primera mitad cargada de interrupciones y que se fue a la hora de juego, la ventaja se mantuvo con las visitas al tiro libre y un Urbas Fuenlabrada más entonado por dentro (37-42).