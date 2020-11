Nuevo inicio, mismas urgencias

El Real Murcia no ha retrocedido en el tiempo, pero sí que esta viviendo una situación por la que ya pasó hace apenas un año. Y es que, después de disputar los tres primeros encuentros oficiales en la Segunda División B esta temporada, el conjunto grana vuelve a estar plagado de dudas y urgencias. Pese a que desde el club murcianista se lleva manteniendo desde el pasado verano que el principal objetivo será obtener una plaza en la Segunda B Pro (Primera División RFEF con la reestructuración que se espera para el próximo curso) son conscientes de que no hacerlo por la vía rápida provocará que se agiten las aguas durante el resto del curso. Por eso, todo lo que no sea estar cerca de los tres primeros puestos de la clasificación alejará al Real Murcia de un clima tranquilo.

Y todavía más esta temporada, cuando el calendario de la ´primera fase´ del curso se ha condensado en 18 jornadas tras la crisis por el coronavirus. Esto ha hecho que, al igual que ocurrió la temporada pasada con los primeros síntomas de crisis, los focos apunten hacia el banquillo. Así pues, Adrián Hernández afrontará los próximos duelos ante el Linares (mañana, 17.00 horas) y el filial del Betis (el miércoles) bajo lupa.

No obstante, el entrenador murciano ya cuenta con experiencia para cambiar el guion en este tipo de situaciones. Y es que ya lo hizo hace un año en su debut con el equipo grana en la categoría de bronce. Cierto es que el Real Murcia cuenta ahora con cuatro puntos y la temporada pasada solo tenía uno en su casillero después de tres partidos. Pero las sensaciones y la imagen ofrecida esta campaña han dejado a las matemáticas un poco de lado.

Tanto ahora como hace un año, al conjunto grana le cuesta ser un equipo sólido en casa. Ya lo demostró con la eliminación en la primera ronda de la Copa Federación ante el Calvo Sotelo Puertollano, y más tarde lo ha confirmado con el empate frente al Sevilla Atlético en la primera jornada (tras aplazarse sus dos primeros duelos oficiales por el coronavirus) y después de en el partido recuperado frente al Granada B, al caer por 1-2 tras dejarse remontar en la segunda parte. El pasado curso ocurrió algo similar en la Nueva Condomina, cuando empató frente al Algeciras (1-1) en su estreno en casa y dos semanas después cayo frente al San Fernando en la jornada (1-2). Hasta la tercera no llegó la vencida, cuando los granas lograron vencer como locales al Villarrobledo después de superar el ´match ball´ frente al Talavera de la Reina.

Situación que ahora deberá volver a salvar Adrián Hernández frente al Linares y al Betis Deportivo esta misma semana. Si bien el pasado curso el Real Murcia no pudo sumar puntos en las tres primeras jornadas ante un rival como el Córdoba después de caer también ante el Cádiz B, la primera derrota de la presente campaña ante el Granada B tiene que ser compensada rápidamente. Y este mismo sábado el Murcia tiene una oportunidad. Superar al Linares en casa, en su tercer partido como local, como ocurrió hace un año ante el Villarrobledo, rebajaría la presión y calmaría de nuevo las urgencias antes de ponerse al día en el calendario, respecto a la mayoría de sus rivales, al recuperar el segundo encuentro aplazado frente al filial del Real Betis.

El conjunto grana cerrará el mes de noviembre frente al Yeclano Deportivo, en La Constitución, el próximo domingo 29 de noviembre a las 17.00 horas, y después iniciará un mes de diciembre que se antoja clave para ser un candidato firme en esta fase exprés de la temporada para ocupar la tercera plaza y lograr un billete ipso facto a la Segunda B Pro.

Y es que el conjunto grana afrontará dos partidos consecutivos en casa frente al Córdoba y el UCAM Murcia antes del parón de Navidad para recuperar partidos aplazados -si los hubiere- para todos los conjuntos y todos los grupos de la categoría de bronce. El 10 de enero, ante El Ejido 2012, sería cuando los granas pusieran fin a la primera vuelta.