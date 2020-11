Luis León Sánchez seguirá un año más en el Astana

El muleño Luis León Sánchez Gil seguirá una temporada más en el Astana, el equipo kazajo donde milita desde 2015. El campeón de España en ruta ha renovado a sus 36 años de edad después de ser en 2020 el quinto corredor del mundo con más días de competición y de ganar el jersey rojigualda, que lucirá, al menos, hasta junio de 2021, cuando se dispute una nueva edición del Nacional.

Luis León Sánchez cumplirá de esta manera su decimonovena temporada en activo, siendo uno de los corredores más veteranos del pelotón mundial, y lo hará con 37 años, ya que el próximo martes día 24 alcanzará esa edad. Pese a su larga trayectoria, en el complicado año 2020 ha demostrado que sigue en un excelente estado de forma después de acumular 68 días pese al largo parón por el coronavirus.

El muleño ha trasladado su domicilio a Murcia después de pasar varios años en Andorra. Debido a la situación de la pandemia mundial, ha optado por regresar con su mujer y sus hijos a la capital para vivir en un piso junto a la Gran Vía que adquirió hace unos años para así estar más cerca de sus padres y sus suegros.

La temporada 2020 la inició en el Tour Down Under, en el mes de enero, para después disputar la Vuelta a Valencia y sumar su primer triunfo de la temporada en la segunda etapa de la Vuelta a Murcia. También disputó la Clásica de Almería y la Vuelta al Algarve antes de llegar el largo confinamiento que pasó en su casa de Andorra. Reapareció en Francia, en la Ruta de Occitania, y también disputó la Dauphiné antes de afrontar el Nacional de Jaén, donde logró la medalla de plata en la contrarreloj y el oro en ruta pese a estar en duda su participación hasta solo dos días antes por culpa de una caída que sufrió en la ronda francesa.

Luis León estrenó el jersey de campeón de España en el Tour de Francia, donde acabó en el puesto 32 de la clasificación general y se ganó un puesto en la selección que disputó los Campeonatos del Mundo en Italia. Posteriormente estuvo en la Lieja-Bastogne-Lijea y la Vuelta a España, donde a dos días del final abandonó por un problema familiar. Ahí se acabó la temporada 2020, en la que sumó dos victorias más a un brillante palmarés donde figuran cuatro etapas del Tour de Francia, entre otros logros. En total acumula 45 victorias en su carrera deportiva, que inició en el ONCE, en 2003, y que después le ha llevado a pasar por el Caisse d´Epargne, Rabobank, Caja Rural y Astana, donde milita desde 2015.

El murciano considera que aún tiene cuerda para rato. En una entrevista con La Opinión durante el confinamiento, afirmó que «el día que pierda la ilusión de salir a entrenar, no solo de ganar, me tendré que replantear todo. Tengo 36 años, pero sigo disfrutando mucho de todo lo que rodea al ciclismo y el único inconveniente es tener que estar tiempo fuera de casa. No sé hasta dónde aguantaré, pero el día que me levante y se me haga duro, pensaré en otra cosa», afirmó. En 2021 uno de sus retos será ganarse un puesto en el equipo español que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio, para los que ya estaba preseleccionado en 2020.