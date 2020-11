El hijo de Quique Pina gestionará el Lorca FC

El presidente del Lorca FC, Roberto Torres, que sigue sin dar la cara públicamente, vuelve a sacar de su particular chistera sin fondo, otro conejo, para darle algo de oxigeno a un club moribundo.

Tras tirar a la basura el nuevo proyecto que con tanta ilusión habían empezado a tejer Sergio Segura y Juampe López, coordinador y director deportivo, respectivamente, nombrados por Torres, ahora vuelve a sorprender al llegar a un acuerdo con Quique Pina Sánchez, hijo del empresario del fútbol Quique Pina Campuzano.

Sergio Segura y Juampe López han dimitido y en su carta terminan diciendo "con el nombre de mi ciudad no se juega".

El Lorca Féminas, con quien el Lorca FC había firmado un convenio de colaboración, también ha emitido un comunicado donde se desvincula del mismo.

Pina Sánchez, de solo veinte años de edad, que habia llegado a fundar el San Andrés de Murcia, ha llegado a un acuerdo con Roberto Torres para gestionar el Lorca FC. Torres sigue de presidente de la SAD, pero todo el peso deportivo del club correrá a cargo de Quique Pina Sánchez por una nómina mensual de 1.200 euros. Este será el encargado de todo a coste cero para Torres.



"No quiero saber nada"

Mientras tanto, La Opinión ha podido hablar con Quique Pina Campuzano, quien ha sido rotundo: "No estoy detrás del Lorca FC ni quiero saber nada. Eso es cosa de mi hijo, al que le he aconsejado que no lo haga. Él es joven, tiene ilusión, pero ni es el club ni es el momento. No tengo nada que ver en esto, él sabrá lo que hace".

Por otro lado, hasta doce futbolistas de la plantilla ya se han marchado. La mayoría han encontrado acomodo en otros clubes. Todo parece indicar que Pina ya tiene técnico, se llama Antonio Martínez y que podría estar el domingo en el partido ante la Minera. Algunos de los jugadores se van a conocer poco antes del inicio del mismo.

Quienes si estarán son cuatro futbolistas inscritos a última hora en la Federación Murciana y que representa Pina Sánchez, que son Adrián Ballesta, Enrique Garcia, Hamed Sako y Belluga.

Mientras ocurre todo esto, la indignación es total en el ayuntamiento de Lorca, que es el propietario de las instalaciones deportivas que utiliza el Lorca FC, ya que se están enterando de todo por la prensa y redes sociales, según ha comentado la concejal de Deportes, Irene Jódar, quien añadió que "esto lo único que hace es ensuciar la imagen de Lorca".