Sergio Lozano: "El de Castellón no fue mi mejor partido"

Sergio Lozano, jugador del FC Cartagena que fue la gran novedad en el once que dispuso Borja Jiménez en el partido perdido por 2-1 en el campo del Club Deportivo Castellón, ha afirmado este miércoles que "no fue mi mejor partido" y que deben "cometer pocos errores y aprovechar las ocasiones generadas" ya pensando en romper la racha de dos derrotas seguidas en Segunda División este domingo ante el Mirandés.



El joven futbolista valenciano, de 21 años y que llegó al club blanquinegro este pasado verano cedido por el Villarreal Club de Fútbol, fue titular en el estadio Nueva Castalia en lugar de Elady Zorrilla y tres días después ha admitido que no estuvo a un nivel especialmente destacado.



"Es cierto que no fue mi mejor partido, aunque sí estuve serio, como el equipo", ha apuntado tras el entrenamiento que el equipo ha llevado a cabo en el complejo Pinatar Arena.





, ha remacado el de Benimuslem.El Cartagena , que llegó a ser séptimo y estar a un punto de los puestos de promoción de ascenso a Primera,, a cuatro de esas posiciones y cinco por encima de la zona de descenso a Segunda B."Venimos de dos partidos perdidos, pero en los que el equipo juego con seriedad y", ha incidido teniendo claro que el objetivo es la permanencia en la Liga SmartBank. Con respecto al revés sufrido contra el Castellón ha indicado que encajaron los dos tantos "en un saque de banda y en un saque de puerta", aspectos que deben ser más fáciles de defender.Ya enfocado en el compromiso de este domingo a las cuatro de la tarde en el feudo del Club Deportivo Mirandés ha apuntado que espera "el típico encuentro de la categoría, en el que tenemos que cometer pocos errores y aprovechar las ocasiones que generemos para ganarlo".