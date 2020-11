Marcar primero no es sinónimo de triunfo

Andan desesperanzados los aficionados del Real Murcia después de la derrota frente al Recreativo Granada. Ni el sorteo de Copa del Rey pudo paliar su disgusto. No porque no gustara el rival sino porque los granas por primera vez en 21 años no participarán en el torneo copero. No lograron su billete la pasada campaña y tampoco hicieron los deberes en la Copa Federación. Su única competición es la liga, y de momento el comienzo no está siendo el esperado.

Ha jugado el Real Murcia tres partidos, se ha adelantado en el marcador en los tres encuentros, pero solo en uno, el disputado en el Artés Carrasco ante el Lorca Deportiva, se pudo conseguir la victoria final. Y se hizo sufriendo mucho. Porque pese a que Alberto Toril adelantó a los de Adrián Hernández, los lorquinistas lograban empatar antes del descanso. A la vuelta de vestuarios siguieron haciendo méritos los de Iban Urbano, que hasta estrellaron dos balones en el palo, pero finalmente Alberto Toril, con su segunda diana, permitió a los murcianistas sumar tres puntos que maquillaron el mal juego sobre el césped.

Sin embargo, lo conseguido contra a los lorquinistas no se ha podido repetir en los otros dos encuentros. La Liga la abrieron los granas recibiendo al Sevilla Atlético. A las primeras de cambio Chumbi ya había puesto el 1-0 en el marcador. Duró poco la alegría. Si el aguileño marcaba en el 26, solo un minuto después Eliseo ponía el empate en el marcador. El 1-1 ya no se movió.

Peor fue lo que sucedió este domingo en Nueva Condomina. Recuperaban los granas el partido aplazado de la primera jornada. Llegaba el Recreativo Granada y Chumbi quiso confirmar que todo lo que toca se convierte en oro. En el minuto 16, el delantero grana ya había batido a Ángel para poner el 1-0. Entre el gol y la solidez de los locales, que anularon a los de Tenorio, parecía difícil que los puntos se escaparan, sin embargo a la vuelta de vestuarios cambió todo. Mientras los de Adrián Hernández daban pasos hacia atrás y las deficiencias en el centro del campo se hacían cada vez más evidentes, el filial granadino solo necesitó mejorar un poco para que los puntos volaran de Nueva Condomina. De nuevo, el adelantarse en el marcador no fue una ventaja para el Murcia.