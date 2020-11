UCAM Murcia-Betis y Racing Murcia-Levante, en la Copa del Rey

El Real Murcia, gran ausente del sorteo, al no tener plaza para jugar esta edición de la Copa del Rey

El 16 de diciembre el Betis volverá a la Región de Murcia, y lo hará para jugar en La Condomina. Los béticos son el rival del UCAM Murcia en la primera ronda del sorteo de Copa del Rey que se ha celebrado este lunes en Sevilla.





El emparejamiento entre universitarios y verdiblancos ha sido el más atractivo de todos los partidos que disputarán los equipos de la Región en el inicio del torneo del KO. Los de Salmerón, que accedieron al torneo gracias a la Copa Federación, jugarán con uno de los equipos más llamativos que había en el bombo, y es que en esta eliminatoria no participarán ni Real Madrid ni FC Barcelona . También se quedan fuera de esta ronda el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad.Las primeras reacciones a este UCAM-Betis las hizo, vicepresidente del club bético. En declaraciones a Canal Sur Radio, el mandatario verdiblanco comentó que el UCAM "está liderando su grupo en Segunda B. Será nuestro rival y no va a ser un partido fácil.Todos los partidos son únicos, y eso es lo bonito de la Copa. Es un equipo que conocemos de Segunda B", comentaba López Catalán.El otro conjunto de la Región que se enfrentará a un Primera es. Los murcianos, que obtuvieron su pase tras ganar en Ceuta en la ronda previa,, equipo de Segunda B.El Lorca Deportiva también tendrá que desplazarse, en este caso para viajar a Soria.en un partido que se jugará en Los Pajaritos. Por su parte, el último emparejamiento con un equipo de la Región como protagonista es elLos granas han faltado a una competición de la que eran fijos desde hace bastantes años. Los granas no se clasificaron en la temporada 19-20 y tampoco pudieron lograr el billete en la Copa Federación al caer en la primera ronda.El equipo almeriense del Pulpileño, que compite en el Grupo XIII de Tercera División, recibirá a un conjunto de Segunda División, el Lugo