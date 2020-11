El UCAM cambia su reparto

Las actuaciones de Emanuel Cate o Marques Townes también son claves para amarrar la victoria.

Darle una segunda oportunidad a una serie cuando no te han agradado los primeros capítulos puede ser una buena o una mala decisión. Y esperar anoche para comprobar cómo se desarrollaba toda la trama en el Bilbao Arena fue la opción más acertada. Porque el UCAM Murcia CB dio el giro de guion más esperado de toda la semana para superar al Bilbao Basket (63-73) después de encadenar dos derrotas consecutivas ante el Herbalife Gran Canaria y el Hereda San Pablo Burgos.

Después de un inicio nada atractivo, apático e incomprensible, el UCAM cambió la historia con el paso por vestuarios para sumar su quinta victoria de la temporada ante un rival muy mermado. Conner Frankamp, junto a Tomás Bellas en pista, algo nuevo hasta ahora, recuperó su papel de protagonista en el inicio de la segunda parte para liderar la reacción, con 14 puntos en apenas cinco minutos durante el tercer cuarto. Pero es que, las actuaciones de jugadores como Emanuel Cate o Marques Townes fueron como esas historias secundarias que dan sentido al principal argumento. El pívot rumano fue capaz de sostener a Balvin en defensa durante muchos minutos, al mismo tiempo que se convertía imperial en el rebote ofensivo en la pintura contraria. Mientras que el escolta dominicano vio recompensado su trabajo silencioso con los focos girándose hacia él tras anotar tres canastas consecutivas en el último cuarto para abrir la distancia hasta los diez puntos.

Una distancia que ya se mantuvo hasta el final y que fue la prueba que el UCAM, pese a no brillar como en partidos anteriores en ataque, sí que comprobó como se puede adaptar a las circunstancias. Y es que los de Sito Alonso, para lo malo en el primer tiempo o para lo bueno en el segundo, fue mucho más regular en las dos canastas hasta que encontró una oportunidad que le despagarse de su rival. El Bilbao Basket, siempre combativo pese a sus limitaciones, acabó doblando la rodilla ante un rival que, sin el brillo de algunas fases de otros partidos, sí que fue mejor que su contricante en el global de los cuarenta minutos.

Si bien el UCAM supo aguantar al Bilbao Basket en defensa durante el primer cuarto, ocurrió todo lo contrario en ataque. La desconexión del conjunto universitario fue tal que estuvo hasta cinco minutos sin anotar. Los de Sito Alonso no supieron leer la defensa planteada por el equipo vasco en el inicio del encuentro y los ´hombres de negro´ firmaron un parcial de 8-0 de salida. Fue Sadiel Rojas quien rompió la mala racha al filo de los cinco minutos, y el entrenador del UCAM apostó por un quinteto inédito hasta ahora con Bellas, Frankamp, Rojas, Radovic y Lima. Al equipo murciano le seguía costando anotar en ataque, y eso que tiró a canasta el doble de veces que su rival en el primer cuarto, y también entró en bonus demasiado pronto, por lo que tenía la amenaza de enviar a su rival al tiro libre con cualquier infracción. Pero el Bilbao Basket, pese a las dificultades, hizo todavía más daño con un triple de Hakkanson al que pudo responder David DiLeo tras un tiempo muerto (17-9).

Sin embargo, el UCAM supo tomar el pulso al partido en el segundo cuarto. Primero con Cate y Davis en pista, y después con Tomás Bellas. El pívot rumano fue imperial en el rebote, sobre todo en el ofensivo, y Davis un martillo desafiando en cada penetración a los centímetros de Balvin. Eso se tradujo en un parcial de 0-5 de salida que metió de lleno a los de Sito Alonso en el encuentro (19-15). La ansiedad de Frankamp por anotar hizo que el UCAM tirase por la borda algunas posesiones, pero fueron Davis y Bellas los que mantuvieron con vida al equipo. La vuelta a pista de Lima y Rojas reforzó a los murcianos en defensa y un palmeo del dominicano colocó a su equipo por delante en el marcador por primera vez en el encuentro (27-30). No obstante, un parcial de 5-0 con un triple de Kulboka sobre la bocina de la primera parte cerró el marcador en 32-30.

La reacción del UCAM no pudo ser mejor tras el paso por vestuarios con Bellas, Radovic y Lima en pista. Sobre todo porque eso reactivó a un Frankamp mermado mentalmente por la falta de acierto en el segundo cuarto. El base norteamericano fue el auténtico protagonista al anotar 14 puntos en los primeros cinco minutos y medio del tercer cuarto para colocar al UCAM por delante con una ligera ventaja (39-46). La inspiración de Frankamp sirvió para agitar también a jugadores como Cate o DiLeo, sobre todo en defensa, y la distancia podría haber sido todavía mayor si se hubieran convertido las visitas al tiro libre (44-49). La segunda unidad del UCAM Murcia fue el chispazo que necesitaba el conjunto universitario para seguir funcionado en el tramo final. Sito Alonso mantuvo en pista a Frankamp rodeado de Townes, Jok, DiLeo y Cate y la fórmula funcionó. El escolta dominicano enlazó tres canastas seguidas para dar al equipo murciano una ventaja de diez puntos que esta vez sí que supo administrar (48-58) hasta cerrar el triunfo en el Bilbao Arena y cerrar la semana con una sonrisa (63-73).

Sito Alonso: «El equipo se ha hecho fuerte durante estos días»

El UCAM Murcia CB consiguió ayer cerrar una semana cargada con tres partidos con una victoria. Después de caer ante el Gran Canaria y el San Pablo Burgos, el equipo universitario superó al Bilbao Basket (63-73) con una magnífica reacción en la segunda parte. «Es una alegría tremenda porque disputamos dos partidos duros. Ante el Gran Canaria no fuimos nosotros mismos y luego por la dureza que tuvo el jugar ante un equipo como Burgos. Nos hemos hecho fuerte estos días en Bilbao cuando sabíamos la importancia que tenía y las bajas con el que lo afrontábamos», aseguró el entrenador universitario ayer tras un choque en el que no pudo contar con Strawberry. El técnico universitario también analizó lo ocurrido en la salida del partido. «Digamos que el que más tenso era yo, no por no meter si no porque no estábamos ejecutando las cosas bien. Intentaba hacer entender que nos iban a salir las cosas, pero desde el orden y la disciplina. Es importante ganar después de empezar con 17-9 y volver al partido», explicaba. Respecto al próximo rival, el conjunto universitario se enfrentará el sábado al Urbas Fuenlabrada en el Palacio, del que aseguró Sito Alonso que es «el equipo revelación del último mes».