La historia vuelve a repetirse

Los locales se adelantan con un doblete de Rubén Díez, y Rubén Castro recorta distancias para el conjunto portuario.

Volvió a suceder. Por segunda semana consecutiva el Cartagena muerde el polvo ante un recién ascendido. Los de Borja Jiménez cayeron en Castalia ante un equipo que llevaba seis derrotas seguidas y que mostró más hambre y ambición por los tres puntos. El conjunto albinegro –ayer de rojo- no supo doblegar el planteamiento de Óscar Cano, que fue similar al propuesto la semana anterior por el Logroñés, y suma la segunda derrota consecutiva.

Salió el técnico abulense con alguna que otra sorpresa en el once inicial. Con una defensa que volvía a ser la teóricamente titular después de varios encuentros, la principal novedad estuvo en el centro del campo. Clavería estuvo acompañado en la medular por Aguza para formar el doble pivote, mientras que Sergio Lozano jugó por delante de estos sin excesiva participación. Por tanto, uno de los hombres de arriba se tenía que caer del once, y no fue otro que Elady Zorrilla, que partió desde el banquillo. Álex Gallar y Nacho Gil flanquearon a Rubén Castro en el ataque.

El Castellón, por su parte, necesitaba de forma urgente reaccionar y volver a sumar tras seis encuentros consecutivos sin hacerlo. Un punto de los últimos 21 posibles condenaron a los de Óscar Cano a meterse en los puestos de descenso de los que habían logrado escapar en las primeras jornadas de liga.

Sabiendo los precedentes y las dificultades que había tenido con conjunto de Borja para superar la defensa de cinco plantada por Sergio Rodríguez la jornada anterior, el entrenador del Castellón decidió proponer un planteamiento similar, Cinco defensas cuando el balón era del Cartagena que pasaba a convertir sus laterales en carrileros cuando tocaba atacar. Y de hecho, le dio resultado.

Comenzó el partido con el Cartagena tratando de llevar la iniciativa de juego y el control del balón. No obstante, le costó mucho encontrar la profundidad, la fluidez y la circulación de balón necesarias para ser lo suficientemente incisivo en ataque. A pesar de ello, sí fue capaz de disponer de dos acciones de gol en los primeros minutos de juego. Ambas protagonizadas por Rubén Castro. La primera llegó a los cinco minutos de juego en una acción por banda derecha. David Simón subió el balón y vio el desmarque entre los centrales. El lateral puso el centro medido dentro del área y sin dejarla caer, Rubén conectó el remate con la pierna izquierda ajustando la pelota abajo. Sin embargo, la estirada de Álvaro Campos evitó que la conexión canaria adelantara al conjunto cartagenero. La segunda llegó con otro centro, esta vez desde el lado contrario y a balón parado. Gallar botaba una falta desde la izquierda y Rubén logró entrar con potencia al remate de cabeza, que fue taponado por la defensa castellonense.

A partir de ahí, al Cartagena le costó mover el balón y encontrar esas acciones en área rival. De hecho, el Castellón fue ganando protagonismo con el esférico y, aunque sin peligro sobre la portería de Marc, fue acercándose y pisando campo contrario. La primera oportunidad de ataque para los locales llegó cuando había pasado la media hora de juego. Zlatanovic conectó un cabezazo que se marchó muy desviado tras un centro de Muguruza desde la derecha. Antes, el Cartagena había vuelto a carburar con alguna que otra combinación por dentro. Todas ellas comandadas por Álex Gallar entrando desde la banda. La última de la primera parte llegó también de las botas del catalán. Falta botada al segundo palo para que Álex Martín tratara de prolongar un balón dentro que no encontró remate.

El segundo tiempo comenzó de forma algo distinta. El Castellón salió mejor tras el paso por vestuarios aproximándose en varias ocasiones a la portería defendida por Marc Martínez. Empezaban a avisar Marc Mateu y César Díaz con sendas jugadas por la izquierda. La primera no encontró rematador, pero sí lo hizo la protagonizada por este último, pero su disparo se terminó marchando desviado. Iba a tratar de reaccionar el Cartagena con algunas jugadas aisladas. Primero la tuvo Nacho Gil en un centro de Alberto De la Bella y, posteriormente, la ocasión fue para Aguza. El centrocampista se encontró el balón dentro del área en un saque de esquina, pero el esférico lo terminó sacando la defensa local.

Poco antes de que se cumpliera la hora de juego, Óscar Cano comenzó a mover el banquillo, algo que Borja prefirió no hacer a pesar de que el equipo seguía sin sentirse cómodo. El Castellón encontró premio cuando Rubén Díaz agarró el balón en la frontal y después de salir de dos regates y meterse en el área sacó el disparo con la pierna derecha muy ajustado al poste izquierdo de la portería de Marc Martínez.

El diez del Castellón ponía por delante a su equipo y era entonces cuando el abulense decidía hacer cambios para buscar la reacción. Elady y Verza entraron sustituyendo a Lozano y Clavería, pero el equipo siguió sin carburar. De hecho, sin haber apenas reaccionado el Cartagena con ocasiones de gol, iba a encontrarse con el segundo palo. De nuevo Rubén Díez iba a ser el encargado de perforar la portería del Cartagena. Juanto Ortuño presionaba y le rebaba el balón a Álex Martín. Este veía la incorporación de César Díaz, que tras levantar la cabeza, encontraba a Rubén en la frontal. Otra vez ajustando muchísimo el balón a la base del palo evitó que el portero catalán llegase a tocar y mandaba la pelota al fondo de las mallas para hacer el segundo y dar aún más renta al Castellón.

No quedaba otra que, a falta de solo 15 minutos, ir a la desesperada. Simón Moreno entraba en lugar de Aguza y el Cartagena pasaba a atacar con tres delanteros. No le hizo falta mucho tiempo para sacar rentabilidad, y solo tres minutos después del segundo del Castellón, logró recortar distancias. El propio Simón Moreno recibía el balón en el centro del campo y lanzaba un buen pase a Rubén Castro en ventaja. El canario encaró al defensa y tras recortar acomodándose el balón a su pierna derecha, sacó un disparo potente al palo corto ante el que nada pudo hacer Álvaro Campos.

Con algo más de diez minutos por delante los de Borja dispusieron de tiempo suficiente para ir en busca del empate y tuvieron aproximaciones para lograrlo. Nacho Gil filtraba un gran balón para Simón Moreno y cuando este se disponía a darle el pase de la muerte a Rubén Castro, un defensor se lanzaba para cortarlo. También estuvo cerca de llegar Delmás al pase de Elady que le dejaba prácticamente solo ante el portero, pero fue demasiado largo. Al final, con Marc incluso animándose a rematar un saque de esquina en la última del partido, el Cartagena se quedó con la miel en los labios y suma la segunda derrota consecutiva que le hace descolgarse de arriba.