El FC Cartagena da oxígeno al Castellón

El FC Cartagena cae derrotado frente al Castellón por 2-1. Rubén Díez asestó los dos golpes a un Cartagena que se vio incapaz en muchas fases de partido de crear juego y peligro en la portería contraria. Una ocasión aislada de Rubén Castro en los primeros minutos de la primera mitad fue lo más destacado del conjunto albinegro en un encuentro en el que le faltó la creatividad en la parcela ofensiva. Precisamente, fue el canario el que anotó el único gol para los suyos en la segunda mitad. Mal partido del Cartagena que le lanza un salvavidas al Castellón, que vuelve a ganar tras seis derrotas consecutivas.

Empezaba bien el partido para el Cartagena. Los albinegros se veían cómodos con el balón y pronto se hicieron con el dominio del juego en los primeros minutos. Sin embargo, Marc Mateu iba a tener una de las primeras aproximaciones al área con un centro que acabó despejando la defensa cartagenera. Apenas unos instantes después, el Cartagena iba a tener su primera ocasión y la que fue a la postre la más clara de la primera mitad: Rubén Castro remató de forma impecable un buen centro enviado desde la derecha y cuando ya se cantaba el gol, Campos sacaba una manopla de puro reflejo para evitar el 0-1 favorable al Cartagena.

La primera ocasión del Cartagena iba a ser el preludio de los mejores minutos que iba a firmar el conjunto albinegro -hoy, con la equipación de la provincia marítima- en la primera mitad. Rubén Castro iba a liderar bien una contra para los suyos e intentaba filtrar un balón para Lozano, que cayó derribado. El canario iba a ser protagonista pocos minutos después rematando otro gran centro de Álex Gallar que no pudo rematar con precisión y se fue al córner. Pronto, el dominio cartagenero se fue diluyendo cuando el conjunto orellut dio un paso al frente. César Díaz intentó una buena jugada dentro del área, pero Álex Martín estuvo rápido al corte. No obstante, el Cartagena intentaba meter una presión alta para que el Castellón no pudiera construir la jugada. Los orelluts hacían mucho daño en los minutos posteriores por la banda izquierda por medio de las internadas de Marc Mateu, combinando bien con Fidalgo.

Después de una fase ofensiva muy favorable para los locales, el Cartagena volvió a poner algo de peligro sobre la portería de campos. Álex Gallar intentó el disparo, pero Gálvez taponó bien y despejó a córner. El de Sabadell intentaba ser el pulmón para los suyos en la parcela ofensiva, poniendo juego en el área rival. Pocas ocasiones destacadas hubo en los últimos compases de la primera mitad que acabó con el marcador intacto: 0-0.

El segundo acto iba a comenzar de manera favorable para los locales. Fidalgo iba a volver a internarse por la banda y Clavería tuvo que sudar para poder interceptar el balón. De nuevo, el flanco izquierdo iba a ser el punto débil para el Cartagena ante un Marc Mateu muy activo. El centrocampista orellut puso un buen centro raso hacia César Díaz que remató completamente solo dentro del área. El Cartagena iba a tener una ocasión clara en una jugada embarullada dentro del área en la salida de un córner, pero la jugada acabó con una falta de Aguza. Con el transcurso de los minutos, la superioridad del Castellón se hacía más latente.

Pasada la hora de partido, Rubén Díez cazó el balón en el balcón del área y tras zafarse de la defensa albinegra, muy blanda en la presión, dio un leve toque con la puntera para ajustar el balón a la cepa del poste derecho. Borja Jiménez decidió mover el banquillo después de encajar el primer gol dando entrada a Elady para que diera el plus ofensivo que necesitaba el Cartagena para reaccionar. De poco sirvió: el Castellón iba a marcar el segundo tanto gracias a una definición espectacular de Rubén Díez que remataba solo en el borde del área. El segundo tanto cayó como un jarro de agua fría para el Cartagena.

A pesar de la pasividad mostrada por el conjunto albinegro, iba a llegar el gol para recortar distancias. Simón Moreno filtró un balón preciso hacia Rubén Castro que remató de forma magistral para poner el definitivo 2-1. Tuvo alguna ocasión más el Cartagena, incluso un córner que subió a rematar Marc Martínez en el tiempo de descuento, pero de nada sirvió. El FC Cartagena sigue sin ser capaz de ganar en Castalia y lo hace en un mal momento: encadena ya dos jornadas consecutivas perdiendo, con el peligro de caer en una dinámica negativa. Tendrán que vencer al Mirandés en uno de los campos más complicados de la categoría: Anduva. El escenario del milagro copero de los burgaleses tiene que servir para la resurrección del FC Cartagena. Solo les vale la victoria.