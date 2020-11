En directo: Mal arranque del UCAM en Bilbao

En directo: Bilbao Basket-UCAM Murcia CB



Primer cuarto

Segundo cuarto

Tercer cuarto

Si bien el UCAM Murcia supo aguantar al Bilbao Basket en defensa durante el primer cuarto, ocurrió todo lo contrario en ataque. La desconexión del conjunto universitario fue tal que estuvo hasta cinco minutos sin anotar. Los de Sito Alonso no supieron leer la defensa planteada por el equipo vasco en el inicio del encuentro y los 'hombre de negro' firmaron un parcial de 8-0 de salida. Fue Sadiel Rojas quien rompió la mala racha al filo de los cinco minutos, y el entrenador del UCAM apostó por un quinteto inédito hasta ahora con Bellas, Frankamp, Rojas, Radovic y Lima. Al equipo murciano le seguía costando anotar en ataque, y eso que tiró a canasta el doble de veces que su rival en el primer cuarto, y también entró en bonus demasiado pronto, por lo que tenía la amenaza de enviar a su rival al tiro libre con cualquier infracción. Pero el Bilbao Basket, pese a las dificultades, hizo todavía más daño con un triple de Hakkanson al que pudo responder DiLeo tras un tiempo muerto (17-9).Sin embargo, el UCAM supo tomar el pulso al partido en el segundo cuarto. Primero con Cate y Davis en pista, y después con Tomás Bellas. El pívot rumano fue imperial en el rebote, sobre todo en el ofensivo, y Davis un martillo desafiando en cada penetración a los centímetros de Balvin. Eso se tradujo en un parcial de 0-5 de salida que metió de lleno a los de Sito Alonso en el encuentro (19-15). No obstante, el Bilbao Basket supo reaccionar a la mejoría universitaria con un triple de mérito de Rouselle, aunque Mumbrú tuvo que pedir de nuevo tiempo muerto (20-23). La ansiedad de Frankamp por anotar hizo que el UCAM tirase por la borda algunas posesiones, pero fueron Davis y Bellas lo que mantuvieron cerca al UCAM en el marcador. La vuelta a pista de Lima y Rojas reforzó a los murcianos en defensa y un palmeo del dominicano colocó a su equipo por delante en el marcador por primera vez en el encuentro (27-30). No obstante, un parcial de 5-0 con un triple de Kulboka sobre la bocina de la primera parte cerró el marcador en 32-30.La reacción del UCAM no pudo ser mejor tras el paso por vestuarios con Bellas, Radovic y Lima en pista. Sobre todo porque eso reactivó a un Frankamp mermado mentalmente por la falta de acierto en el segundo cuarto. El base norteamericano fue el auténtico protagonista al anotar 14 puntos en los primeros cinco minutos y medio del tercer cuarto para colocar al UCAM por delante con una ligera ventaja (39-46). La inspiración de Frankamp sirvió para agitar también a jugadores como Cate o DiLeo, sobre todo en defensa, y la distancia podría haber sido todavía mayor si el UCAM es capaz de anotar los tiros libres de una antideportiva señalada sobre Radovic y una técnica a Rouselle. El Bilbao Basket intentó recortar en los últimos minutos con un triple de Kingsley, pero fue el UCAM el que dominaba el marcador antes de los últimos diez minutos (44-49).