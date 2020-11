ElPozo Murcia, a seguir escalando posiciones en Sevilla

Vuelve el fútbol sala para ElPozo Murcia. Después del parón de selecciones y el aplazamiento del partido contra Jaén el pasado martes por coronavirus, el equipo murciano vuelve a competir en la liga contra el Real Betis (18.15, Gol TV) en el Pabellón San Pablo de Sevilla.

Catorce días han pasado desde que ElPozo Murcia jugara su último encuentro, en el que se impusieron 2-3 contra el Ribera Navarra después de remontar el gol inicial y sumar tres puntos importantísimos después de un comienzo por debajo de las expectativas para los de Diego Giustozzi. No están encontrando la regularidad ni el buen juego para convertirse en un equipo fiable que pueda luchar por los puestos de arriba. Al menos de momento. Después de seis jornadas disputadas, ElPozo suma ocho puntos con dos victorias, dos empates y dos derrotas y ocupa la undécima posición en la tabla. Eso sí, cuenta con dos partidos atrasados en su casillero, una situación que según Giustozzi, no está siendo bien gestionada por la LNFS. «Tenemos que jugar y no lo hacemos, entrenamos de corrida y reajustando horarios y pista? A nosotros que nos gusta planificar y darle importancia al detalle estas cosas nos duelen porque no es la mejor manera de trabajar. Que entre los clubes nos estemos llamando para saber cuándo podemos o no podemos jugar es algo que nunca vi en mi vida», explica.

Sobre su rival, el técnico ha declarado que «el Betis es un equipo que juega bien y sabiendo qué tiene que hacer, por lo que será un partido durísimo. Es un club que está trabajando muy bien y que siguió intentando el objetivo del ascenso hasta que lo logró», declara.

Para el partido frente al Real Betis, el entrenador argentino tendrá disponible a toda su plantilla salvo Rafa Santos, que tiene molestias en el aductor izquierdo. En su puesto entrará el pívot cordobés Ismael López. Será un partido de vital importancia para los intereses de ElPozo Murcia, ya que en caso de no conseguir la victoria, verá cómo sigue descolgándose de los puestos de lo alto de la clasificación.