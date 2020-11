Borja pone en alerta a sus jugadores

El FC Cartagena afronta mañana domingo una oportunidad para redimirse del tropiezo cosechado el pasado sábado frente al Logroñés. Los albinegros se miden a un Castellón inmerso en una crisis de resultados después de haber cosechado siete derrotas de forma consecutiva.

Borja Jiménez no quiere asegurar que este sea un buen o mal momento para enfrentarse al Castellón, ya que «siempre es el mismo debate»: «Es siempre el mismo debate que tenemos cuando hablamos de un rival, si es positivo que hayan ganado o si es positivo que vengan de perder, no lo sabemos. Está claro que ellos vienen en una dinámica de resultados que no es positiva. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, estar concienciados que va a ser un partido muy difícil como todos los de la categoría y más jugando fuera de casa», comentaba el técnico albinegro.

Borja tiene claro que debe centrarse en los suyos independientemente del estado de forma del rival: «Nosotros siempre intentamos fijarnos en qué tenemos que hacer nosotros para poder ganar los partidos, independientemente de cómo se encuentre el rival. Es cierto que hacemos un análisis de cómo el rival puede jugar, de qué manera puede atacarnos, y dentro de esas variables nosotros intentamos buscar nuestra mejor versión. Siempre intentando ser un equipo reconocible y aprovechando nuestras virtudes».

El Cartagena afronta este partido con muchas ganas. Necesitan una victoria para olvidar el tropiezo de la pasada jornada frente al Logroñés y lo harán con su principal seña de identidad como es ser competitivos: «Somos un equipo que le gusta mucho competir, que en cualquier situación del juego queremos ser ganadores y lo que nos gusta es que llegue el domingo para poder afrontar así el partido, con esa sensación y esas ganas de querer ganar. Es un equipo que según avanza la semana se va activando cuando llega el momento de la verdad y seguro que veremos un Cartagena reconocible y que intentará conseguir los tres puntos», comenta.

A pesar del fallo en la recta final ante el Logroñés, Borja Jiménez considera que el equipo compitió bien la semana anterior y defiende que no introdujo antes los cambios porque veía al equipo bien: «Principalmente porque creía que no tenía que reactivarlo, veía bien al equipo e interpretaba que no había que tocar nada. Los cambios que hicimos fueron de jugador por jugador, pero soy de los que piensa que cuando el equipo está bien no hay por qué modificar nada. Si los jugadores que están dentro están haciendo un buen partido, están capacitados para aguantar 90-95 minutos al máximo rendimiento». El que parece que se encuentra ya a máximo rendimiento es Bulka, del que Borja dice que «ya está completamente adaptado al equipo y tendrá su oportunidad, seguro».

Además, asegura que el Cartagena tiene suficientes variantes para ser un equipo con recursos: «El equipo tuvo volumen de ocasiones suficiente como para ganar. Lo que intentamos es ser mejores cada semana, acercarnos cada vez más a ese equipo que queremos ser todas las semanas, afinar de cara a portería, reducir los errores en nuestra área. Creemos que las situaciones de área tanto a nivel ofensivo como defensivo son muy importantes y es lo que trabajamos», asegura Borja.