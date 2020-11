Adrián califica de "inaceptables el 60 % de los minutos del curso"

El Real Murcia ha comenzado la temporada con buen pie. A pesar de todos los problemas y el ruido que se formó después de la mala imagen en la primera jornada el Sevilla Atlético, el equipo grana se rehizo para sacar tres puntos importantísimos en el Artés Carrasco contra el Lorca Deportiva. Aunque es cierto que los locales se merecieron más que la mera derrota, a los granas les ha valido para calmar los ánimos y coger carrerilla para lo que viene. «Ha sido una semana un poco más tranquila que la anterior. Tenemos mucho que mejorar y en esas estamos. Estamos convencidos de que llegará esa mejora», declara Adrián Hernández.

En su segunda temporada al frente del Real Murcia, las expectativas de la afición y la necesidad del club por estar en la Primera RFEF se han acrecentado. «El formato de la competición hace que la presión sea más alta. Todos lo equipos se juegan mucho y va a ser difícil. El día que no se pueda ganar, hay que sumar como sea. Tenemos que ser un equipo ganador y cuando estemos mal, tenemos que ser capaces de sacar un punto. A nivel mental, hemos trabajado mucho en que los jugadores crean en ellos mismos y los resultados llegarán», afirma.

Enfrente, tendrán a un Recreativo Granada que empezó con buen pie tras empatar contra el Córdoba en su estreno esta temporada, después de aplazarse sus primeros encuentros por un brote de coronavirus. «El Granada es un equipo importante y la gente que conoce la categoría lo sabe. Fue capaz de empatar ante el Córdoba y en muchos momentos los dominó. Tienen jugadores como Nuha o Aranda, con mucha capacidad. Queremos conseguir la primera victoria en casa, sería algo fantástico para mejorar y podría suponer un punto de inflexión en el aspecto mental de los futbolistas». Para el partido, Adrián todavía no se ha decidido por el dibujo que utilizará ante el filial nazarí. «La defensa de tres nos puede dar muchas variantes a nivel defensivo y ofensivo. El año pasado, en muchos momentos, fue el esquema que mejor nos fue. Finalmente acabamos con un 4-3-3 que nos terminó yendo bien también. Este año creo que nos fue bien durante la primera media hora contra el Sevilla y muy mal, los primeros 60 minutos contra el Lorca Deportiva. Ganar al Granada nos puede suponer un golpe moral para afrontar el resto de la temporada», comenta.

En el transcurso de las dos jornadas que lleva disputadas el Real Murcia, se ha visto un equipo que sufre en defensa y en la zona de creación. «El equipo tiene que mejorar tanto en los momentos con balón como sin balón. Nos desarbolan con mucha facilidad, lo que provoca que se desconfigure nuestro planteamiento y hace que cuando tengamos el balón, sea mucho más difícil empezar a crear por el desorden». En cuanto a la posible irregularidad de su equipo, cree que «todos los equipos sufren desconexiones» a la vez que afirma que «algo bien hemos hecho para llevar cuatro puntos de seis posibles. Eso sí, el 60 % de los minutos han sido inaceptables pero ha habido un porcentaje de minutos que hemos estado bien o muy bien. Hemos sabido sufrir, Tanis ha salido victorioso de muchos uno contra uno? Tenemos que seguir creciendo y reducir el porcentaje de minutos en los que estamos mal».

En cuanto a Carlos Palazón, futbolista de la cantera del club que dejó muy buen sabor de boca durante toda la pretemporada, comenta que «es un jugador que viene de Tercera División. Tiene mucha calidad a la hora de tomar decisiones con balón pero tiene que mejorar en todos los aspectos en los que no lo tenemos. En esas estamos con Carlos. Estamos haciendo trabajo con él y será un jugador importante», asegura.

La piña que se formó después de la victoria en Lorca ha sido de lo más viral en la agenda del deporte murciano. Una celebración muy llamativa que generó mucho debate en las redes sociales por una posible falta de respeto al rival. «De la celebración del otro día, no entiendo nada. Es una celebración que hacemos en todos los partidos que conseguimos la victoria. Tenemos dos o tres canciones y bueno, esa es la más representativa. Hay que destacar que lo hacemos bastantes minutos después de que el Lorca abandonara el césped. Lo hacemos para motivarnos. Son mecanismos que tenemos como Rafa Nadal puede tener los suyos. No es una falta de respeto, no había público ni rivales. Solamente celebramos una victoria que significó mucho para nosotros», indica.

Bajas sensibles

Por último, en el apartado de bajas , Adrián Hernández tendrá bajas sensibles para el partido contra el Recreativo Granada. Comentó que «Iván Pérez no va a estar por unas molestias en el aductor y Pablo Haro tiene pubalgia», por lo que no podrán estar el domingo. No se sabrá hasta el último día si el Real Murcia podrá contar con Víctor Curto y Álvaro Moreno. «Después tenemos la duda de Curto, con esguince de tobillo y Álvaro Moreno con molestias también en el aductor derecho y no sabremos si llegan hasta última hora», concluye.