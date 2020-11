Sito Alonso: "Me siento como si no llevase muchos años en la liga ACB"

B. B. HOJAS

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, no restó mérito a la actuación que el Hereda San Pablo Burgos firmó ayer hasta consumar la remontada frente al conjunto universitario (89-84). Pero el técnico del cuadro univeristario se mostró visiblemente molesto por algunas decisiones tomadas por parte de los coelgiados durante el encuentro.

«Con todos los respetos que le tengo a Joan Peñarroya (entrenador del San Pablo), y él lo sabe, cre oque el trato que he recibido no es merecedor, ni por asomo, de una técnica si no es compensable para el otro equipo. Los dos defendemos nuestros colores, y me siento como si no llevase años en la Liga», dijo Sito Alonso y añadió que «estoy preocupado porque no sé cómo explicarles a jugadores inexpertos en la ACB como Frankamp o DiLeo que se ha vivido después de batir un récord al señalarnos antideportivas y técnicas».

«Es difícil para mí explicar el partido, porque tengo una confusión en cuanto al sentimiento por el partido que ha jugado el equipo, y por el que ha jugado el San Pablo Burgos. Se han rearmado tras el parón por los positivos por coronavirus, y han jugado un buen baloncesto. Pero estamos preocupados por las situaciones que estamos viviendo después de la cantidad de infracciones que nos han señalado en contra», continuaba diciendo el entrenador del UCAM. El domingo, el equipo universitario se visitará al Bilbao Basket a las 20.00 horas (Movistar +).