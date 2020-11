Todos los goles de la jornada 12 de Segunda: la pifia de Ortolá decide el derbi canario

LaLiga Smartbank ya ha cogido carrerilla y afronta el maratón antes de la Navidad con un grupo destacado que espera consolidarse como aspirantes al ascenso a la máxima categoría y otros pocos que luchan por escapar de los puestos de descenso. En esta ocasión, todas las miradas estarán puestas en el Sporting - Rayo Vallecano, el duelo que se disputará el lunes y cerrará la jornada.

El viernes, el Oviedo dio la primera sorpresa del fin de semana tras imponerse al Zaragoza en La Romareda. Los asturianos suman tres victorias consecutivas y los maños esperan no perder fuelle tras este tropiezo. Pero no fue el único del grupo de cabeza que no sacó provecho del fin de semana: el Espanyol solo pudo sacar un punto de su partido ante el Fuenlabrada. Un solo gol del Leganés sirvió para darle la puntilla al Alcorcón, que encadena nueve derrotas consecutivas. La Ponferradina y el Málaga repartieron puntos tras un gol de cada equipo. Dos goles de Rubén Díez dieron el triunfo al Castellón frente al Cartagena, una victoria que permite a los locales coger aire. Leo Ruiz hizo lo propio para el Logroñés en el encuentro con el Sabadell. En el derbi canario, Las Palmas supo aprovechar un inverosímil gol en propia puerta del guardameta del Tenerife, Adrán Ortolá.

Zaragoza - Oviedo (1-2)

El efecto Iván Martínez, nuevo técnico del Real Zaragoza, no sirvió para cortar la mala racha del equipo aragonés, que perdió 1-2 frente a un Real Oviedo que acumula tres jornadas consecutivas con victorias, lo que le da un respiro en la clasificación.

Fuenlabrada - Espanyol (1-1)

Un tanto de penalti del senegalés Sekou Gassama a tres minutos del final anuló al Espanyol, que empató (1-1) frente al Fuenlabrada y desperdició una ventaja propiciada por una mágica jugada de Adrián Embarba que ejecutó Raúl De Tomás.

Almería - Mirandés (2-1)

El Almería sigue en racha y sumó su tercera victoria consecutiva, con la que se asienta en la zona alta de la clasificación, aunque el 2-1 ante el Mirandés lo consiguió con mucho sufrimiento porque el conjunto burgalés hizo méritos para igualar el marcador en la segunda parte.

Girona - Mallorca (0-1)

El Mallorca aprovechó el empate del Espanyol en Fuenlabrada para colocarse a dos puntos del liderato gracias a su victoria ante el Girona por 0-1, con un gol obra de Salva Sevilla en los primeros compases del duelo.

Lugo - Albacete (1-0)

El Lugo volvió a firmar un ejercicio de fe y paciencia y ganó (1-0) al Albacete pese haber jugado con diez durante más de 50 minutos por una polémica expulsión de Campabadal.

Leganés - Alcorcón (1-0)

El Leganés siguió demostrando que como local es un equipo difícil de batir y que por Butarque pasan gran parte de sus opciones de ascenso tras imponerse (1-0) a un Alcorcón que encadena nueve derrotas seguidas.

Ponferradina - Málaga (1-1)

El Málaga CF sacó un punto de El Toralín en un partido frente a la Ponferradina que tuvo controlado durante tres cuartas partes pero que pudo perder en la última acción si Kaxe no hubiera rematado desviado en boca de gol un centro de Romera. Los visitantes sufrieron en el tramo final las expulsiones de Benkhemassa y del propio técnico Sergio Pellicer.

Castellón - Cartagena (2-1)

El Castellón, con dos goles de Rubén Díez, puso fin a su racha de seis derrotas seguidas gracias a su buen segundo tiempo ante el Cartagena, que sólo reaccionó en los diez últimos minutos, tras el tanto de Rubén Castro.

Logroñés - Sabadell (1-0)

La Unión Deportiva Logroñés se ha impuesto por 1-0 al CE Sabadell gracias al gol del delantero colombiano Leo Ruiz, tras un partido igualado y de pocas ocasiones, entre ellas la única que acabó en gol y con la cuarta victoria consecutiva para los riojanos, que les consolida en la zona central de la tabla, mientras que los catalanes, también recién ascendidos, siguen en el pozo de la clasificación.

Las Palmas - Tenerife (1-0)

Un inverosímil autogol del guardameta del Tenerife Adrián Ortolá, al inicio de la segunda parte, decidió el derbi canario a favor de la UD Las Palmas (1-0), que administró bien el regalo y aguantó la mínima ventaja hasta el final para llevarse los tres puntos.