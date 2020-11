El equilibrio es imposible

El UCAM Murcia CB no entiende de grises ni de medias tintas. Después de nueve jornadas ya ha dejado claro que es capaz de lo mejor y de lo peor. De firmar quince minutos en los que roza la excelencia en los dos extremos de la pista, y de encajar parciales en contra que le acaban costando victorias. El UCAM no tiene punto medio. O arrolla a su rival o deja varias puertas abiertas. El no mantener una línea constante en su juego, aprender a administrar las rachas o no pensar a largo plazo en un partido le está empezando a costar demasiadas derrotas (ayer fue la quinta) cuando el viento sopla a su favor en la pista.

Cierto es que ayer, frente al Hereda San Pablo Burgos (89-84), el UCAM tuvo que convivir con sus propios problemas innatos de este curso y con una carga inusual de infracciones señaladas por los colegiados, algunas de ellas fruto de las protestas. Y todo ello fue un cóctel que le acabó provocando un nerviosismo tal que le sacó del partido demasiado pronto. Supo volver en el tramo final, con 70-77 en el marcador a falta de seis minutos y con un hándicap importante en el juego interior ante la carga de faltas de Radovic y Lima. Sin embargo, no fue suficiente para mantener a raya a un Hereda San Pablo Burgos que ayer enlazaba su tercer partido consecutivo en lo que va de semana entre Liga Endesa y Basketball Champions League.

Rafa Luz se quedó en Murcia y Peter Jok, quien se espera que pueda llegar al partido del domingo ante el Bilbao Basket, fue baja de última hora. Con esto, los de Sito Alonso consiguieron la primera ventaja del encuentro gracias a la fluidez en ataque y a su concentración y solidez en defensa. El conjunto murciano arrancó con Frankamp muy entonado y con DiLeo anotando su primer triple. Lo que provocó que Joan Peñarroya tuviese que solicitar tiempo muerto tras una entrada a canasta del base norteamericano (1-12). Otro triple de Frankamp, subiendo él mismo el balón, cortó la leve reacción del Hereda San Pablo Burgos, y Jordan Davis enchufó el turbo para castigar todavía más a su rival a la contra (10-20). Sito Alonso aprovechó la ventaja para iniciar las rotaciones dando entrada a Bellas, Strawberry, Radovic y Cate. Con la veteranía de los dos exteriores, el UCAM trató de controlar el tempo del partido ante el empuje burgalés por ir debajo en el marcador para colocar la máxima ventaja (+13) a un minuto de finalizar el primer cuarto (11-24). Cate fue el que mejor aprovechó esta variante en los planes del UCAM al meter más balones por dentro y Strawberry cambió la dinámica con un triple para que después Bellas cerrase los primeros diez minutos (14-31). Luego llegaron cinco más, hasta conseguir una ventaja de 23, a pesar de que estuvo casi tres minutos sin anotar.

El UCAM se sostuvo gracias a la defensa y a la falta de acierto de su rival con un parcial de salida de 3-9 hasta firmar el 17-40. Sin embargo, cinco puntos de McFadden dejando dos espectaculares acciones despetaron al San Pablo Burgos antes del descanso y fue Sito Alonso el que se vio obligado a tener que pedir tiempo muerto para corregir a los suyos tras un parcial de 7-0 (24-40). El UCAM, entonces, respondió con Lima anotando un mate y provocando falta en ataque en la siguiente posesión. Una técnica sobre Frankamp por simular dio más vida al San Pablo Burgos que, con un parcial de 17-2, se metió de lleno en el partido con un mate de Kravic a menos de un minuto para el descanso (34-42). Una falta de Lima sobre el pívot local en campo contrario, más una técnica por protestar, colocó al pívot del UCAM con tres infracciones en su casillero y mandó al tiro libre al San Pablo Burgos para darle el bocado definitivo al marcador antes de llegar al descanso (37-43).

El Hereda San Pablo Burgos avisó de que venía el lobo, y al UCAM le temblaron demasiado pronto las piernas. Ni siquiera el paso por vestuarios le sirvió para estar preparado para lo que podía venir. La crisis en ataque del equipo murciano se prolongó todavía más y una antideportiva de Davis -para cortar una contra-permitió al cuadro burgalés ponerse por delante por primera vez en el encuentro (45-43). Eso hizo que Sito Alonso tuviera que dar entrada a Lima -pese a contar con tres faltas- y a Strawberry antes de lo previsto. El pívot cometió su cuarta infracción en la primera acción al regresar a pista y el UCAM también se metió en bonus en solo tres minutos.

Frankamp contestó desde el triple a Benite para mantener la distancia a cinco puntos a falta de cinco minutos para finalizar el cuarto (53-48). Sin embargo, pese a que el equipo local siguió encontrando la forma de seguir anotando, el UCAM despertó con un mate de Lima y otro triple de Frankamp (57-55). Los locales volvieron al tiro libre de nuevo con una técnica de Sadiel Rojas, y Sito Alonso apostó por Radovic para hacer las funciones de pívot ante los problemas de Cate para defender y las cuatro faltas de Lima (58-56). Frankamp, a la contra, igualó de nuevo el marcador a la contra para confirmar la reacción tras un 1-8 de parcial. Y seguidamente, Strawberry, con una canasta más tiro adicional, devolvió la confianza al UCAM. Pero Horton enfrió los ánimos con un triple (61-61). Sin embargo, cuando mejor estaba el UCAM llegó otro punto de inflexión en el partido. Radovic, al cometer su cuarta falta y la posterior técnica al dirigirse a los colegiados, mandó al tiro libre al San Pablo Burgos. Pero es que, en la misma acción, también perdió al Frankamp momentáneamente tras sufrir un golpe fortuito con un rival (64-61). El UCAM tuvo opciones de llegar al último cuarto en una mejor posición, pero solo pudo hacerlo desde el tiro libre (67-65).

Sin Frankamp ni Radovic, Cate apareció en defensa cuando más lo necesitaba su equipo. Primero con un tapón a Kravic y luego molestando a Rivero en la zona después de que Strawberry adelantase a los murcianos con un triple (69-70). Una canasta de Rojas y un dos más uno de David DiLeo, permitieron al UCAM tomar oxígeno de nuevo con el 70-77 en el marcador a falta de seis minutos para el final.Sin embargo, fue entonces cuando Alex Renfroe se desató en ataque. Un vendaval que el UCAM no supo parar. El Hereda San Pablo Burgos firmó un parcial de 9-0 con un triple del base, que obligó a pedir tiempo muerto a Sito Alonso (79-77). Aunque de poco sirvió, porque no reaccionó y el San Pablo volvió a presentar su candidatura a llevarse el partido con otra canasta de Renfroe y un triple de McFadden (84-77) para engordar otro parcial. Los universitarios no fueron capaces de desconectar a Renfroe ni tampoco de anotar con regularidad en el tramo decisivo. Rivero puso la ventaja en +9, pero contestó rápidamente DiLeo desde el triple (88-82). Otra canasta del norteamericano a la contra tras una buena defensa del UCAM rebajó la distancia a cuatro puntos a menos de un minuto para el final (88-84). El equipo univeristario contó con tres acciones consecutivas en una misma posesión para colocarse a dos o un punto de distancia, pero falló y el San Pablo acabó cerrando el partido (89-84).