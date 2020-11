El UCAM busca en Burgos otro reinicio

A la tercera será la vencida y tanto como el Hereda San Pablo Burgos como el UCAM Murcia CB recuperarán esta tarde el encuentro de la jornada 7 en la Liga Endesa (18.30 horas, Movistar +). Y es que, después de dos aplazamientos por el brote por coronavirus en la plantilla del conjunto burgalés, el conjunto universitario visitará el Coliseum para buscar la que sería su quinta victoria de la temporada.



No obstante, las sensaciones en el UCAM no vuelven a ser las mejores después de cómo se produjo la derrota del pasado sábado frente al Herbalife Gran Canaria. Cierto es que el conjunto canario está construido para pelear por cotas altas, pero los de Sito Alonso no supieron aprovechar la coyuntura por la que atravesaba su rival después de siete derrotas consecutivas en la ACB y al estar repleto de varios problemas internos.



Pero es que no fue solo eso, ya que el UCAM ofreció una imagen muy distante a la de su nivel habitual después de diez días de parón tras su jornada de descanso fijada en el calendario de la Liga Endesa al contar con un número impar de clubes en la competición. Por eso, el equipo murciano saltará hoy a la cancha del Coliseum en busca de sumar una nueva victoria.



Pero, también, con el principal objetivo de recuperar los argumentos que le habían llevado a consolidarse en la parte media de la clasificación en el ecuador de la primera vuelta y a vencer a rivales como el Barcelona o el Baskonia. Mantener una línea regular y constante en el juego está siendo la principal asignatura pendiente de los de Sito Alonso, y esta tarde se medirán a un rival que le castigará si vuelve a ocurrir parecido a lo del último choque.



Y es que el Hereda San Pablo Burgos cuenta con uno de los ataques más potentes de la Liga Endesa en lo que se ha disputado de temporada. El amplio abanico con el que cuenta Joan Peñarroya en el juego exterior le convierten en equipo muy incisivo. De hecho, el cuadro burgalés viene de caer el pasado martes en la Basketball Champions League por tan solo un punto de diferencia, competición en la que levantó el título hace apenas un mes, y en la ACB presenta un balance de cinco victorias (una más que el UCAM) y tres derrotas.



El descartado por Sito Alonso, al tener que realizar convocatorias después del reciente fichaje del base Tomás Bellas, será en esta ocasión el base Rafa Luz, quien ante el Herbalife Gran Canaria no llegó a saltar en la pista. Por lo que su puesto lo ocupará el ala-pívot Rinalds Malmanis.



Por su parte, en el Hereda San Pablo Burgos, será Huskic quien no estará presente en los planes de Peñarroya esta temporada al cerrar su cesión ayer al Bilbao Basket. Precisamente, el conjunto de Miribilla es el siguiente rival de los murcianos, ya que el UCAM afrontará esta semana dos partidos consecutivos en la Liga Endesa lejos del Palacio. El encuentro se disputará el domingo a las 20.00 horas (Movistar +). La próxima semana (el sábado día 21) será el Urbas Fuenlabrada el que visite a los universitarios.