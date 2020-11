Sito Alonso: "Si no jugamos a un nivel de intensidad muy alto, somos vulnerables"

El UCAM Murcia CB afronta esta tarde ante el San Pablo Burgos, a las 18.30 horas (Movistar +), una nueva oportunidad de volver a recuperar la imagen de las últimas jornadas después de la ofrecida ante el Herbalife Gran Canaria el pasado sábado.

«No nos sentimos cómodos. No jugamos como nos gusta a nosotros. Eso sí que es una oportunidad perdida, no mostrar cada día el nivel que tú tienes jugando. Independientemente de ganar o perder», reconoce Sito Alonso al analizar los motivos por el que su equipo no encontró buenas sensaciones y añadió que «la intensidad no es una cosa que puedes controlar siempre. A veces te cuesta meterte en el partido. Los jugadores lo intentaron y no pudieron. Por eso están pensando el porqué.

Y saben que es fundamental para ellos jugar intensos. Lo saben, porque somos el UCAM Murcia. Y en este equipo ecesitamos jugar a un nivel de intensidad alto. Sin ese nivel, somos muy vulnerables», explicó el técnico madrileño ayer. «Tenemos que encontrarnos a nosotros mismos frente a un San Pablo en el que Dejan Kravic es difícil de parar en posiciones interiores y que tiene mucho peligro exterior junto a dos bases de nivel», dijo. J.G.