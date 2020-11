El Racing Murcia se medirá a un Primera en la Copa

El Racing Murcia consiguió ayer uno de los ´primeros premios´ de la Copa del Rey y seguirá en la lucha para seguir peleando por el ´Gordo´. Y es que el conjunto murciano obtuvo ayer en Ceuta (0-3) su billete para la segunda ronda del torneo del KO. Una ronda en la que el sorteo del próximo lunes, que se celebrará en el estadio La Cartuja de Sevilla, le emparejará con un rival de Primera División que no se encuentre disputando una competición europea durante esta campaña 2020-2021.



El Valencia, Athletic, Betis o Getafe pueden ser alguno de los rivales más llamativos del sorteo actualmente en los que estará presenta la ´bola´ con el Racing Murcia como campeón de la Preferente Murciana. El FC Cartagena, el Yeclano, el UCAM Murcia y el Lorca Deportiva serán los otros representantes de la Región que también estarán presentes en el sorteo de la segunda ronda. El que no estará será el Real Murcia, ya que cayó a las primeras de cambio en la única vía que tenía en su mano parar disputar la Copa del Rey al ser derrotado ante el Calvo Sotelo Puertollano en la primera ronda de la Copa Federación.



El Racing Murcia, por su parte, encarriló ayer su pase a la segunda ronda muy pronto. Y es que el equipo murciano se adelantó en el minuto 10 con el gol de Sergi Valls en el saque de un córner. El jugador del conjunto murciano remató libre de marca en el área pequeña y, a partir de ahí, todo fue mucho más fácil para los de Antonio Pedreño, entrenador del Racing Murcia.



No obstante, el AUGC Deportiva Ceuta arrancó con buen pie el encuentro. Los locales quisieron llevar la iniciativa del partido en sus comienzos y dieron varios avisosos a su rival hasta que llegó el gol. El AUGC Ceuta intentó buscar las espaldas a la defensa murciana, pero el Racing, haciendo fuerte su condición de superior categoría tras conseguir el ascenso, no estuvo atenazado y también respondió.



A la media hora de juego, Chupi volvió a avisar al cuadro local con un brillante disparo al conectar el balón en el aire. Pero, finalmente, pese a que los locales comenzaron a notar el cansancio físico, ambos equipos se marcharon a los vestuarios con el 0-1 en el marcador.



Lejos de dar vida al Deportiva Ceuta en la segunda parte, fue Carlos Álvarez el que muy pronto cortó cualquier tipo de esperanza de un plumazo cuando el delantero asturiano remató en el área pequeña un centro para hacer el 0-2. Con el viento a favor, el Racing Murcia se dedicó a controlar el ritmo y el tempo del partido, permitiéndose jugar con el reloj y, a su vez, apretando también en ataque buscando ocasiones. El tercer golpe llegó otra vez antes de que el AUGC Deportiva Ceuta pudiera digerir el anterior.



Así pues, Sergi Valls volvió arematar libre de marca para hacer el definitivo 0-3 en el minuto 66. Fue entonces cuando el partido se terminó por romper y el Racing Murcia conservó su ventaja para saborear su paso a la siguiente ronda de la Copa del Rey, donde se podrá enfrentar a un rival de la Liga Santander que no dispute competición europea.