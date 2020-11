Castalia, una conquista hasta ahora imposible

Toca echar la vista atrás. El Cartagena afronta este domingo un partido importante frente a uno de los equipos más vetustos del fútbol español: el CD Castellón. Los orelluts llegan al encuentro frente al conjunto albinegro sumidos en una racha negativa, después de siete jornadas sin conocer la derrota. Los de Borja Jiménez asumen esta jornada con la motivación de olvidar el tropiezo cosechado el pasado sábado frente al Logroñés.



Sin embargo, además de pelear contra el conjunto de Óscar Cano tendrán que luchar contra otro gran contrincante: las estadísticas. No dejan de ser solo números y en el fútbol entran en juego otros condicionantes, pero hasta el día de hoy el FC Cartagena nunca ha sido capaz en Castalia. En cinco ocasiones que ha tenido lugar este enfrentamiento en el emblemático estadio castellonense, el Cartagena nunca ha sido capaz de llevarse la victoria. En la temporada 1998-99, la primera del FC Cartagena -por entonces Cartagonova FC- en Segunda B, los de Txutxi Aranguren no fueron capaces de pasar del empate a cero.



En aquel equipo que pudo hacer historia en el fútbol de la trimilenaria militaba un obrero del gol como Alberto García, máximo goleador histórico del FC Cartagena. Alberto García, Leo, Trujillo, Sagarduy y compañía quedaron privados de hacer historia en aquella aciaga tarde en la que se consumó el ´Cordobazo´ en el Cartagonova. El Córdoba ascendió a Segunda y Cartagena se quedaba con la miel en los labios. Una temporada después, con la llegada del nuevo milenio llegó la primera derrota en Castalia.



El Cartagonova sucumbió por 1-0 debido al gol de Fernando pasada la hora de partido. Los departamentales acabaron el partido con diez jugadores por la expulsión de Mariano. Comenzó la temporada 2000-2001 y el FC Cartagena quedó encuadrado en el grupo III con equipos como Hércules, Barcelona B, Nástic, Sabadell o el propio Castellón.



En la séptima jornada de liga, el Cartagena vistió de nuevo el Nuevo Castalia y consiguió rascar tan solo un empate. Los de Aranguren se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Marcos. Cuando parecía que ya los tres puntos iban a coger rumbo a Cartagena, Braulio hizo el empate salvando un punto para los suyos. Una vez más, los cartageneros no conseguían doblegar al Castellón en su casa.



Tras dos temporadas formando parte del grupo 4 de la Segunda B, los albinegros volvieron al grupo levantino en el curso 2003-2004. Aquella temporada, el FC Cartagena estrenó su nombre actual tras la entrada de Paco Gómez como presidente de la entidad y un verano algo convulso. Los albinegros volvieron a medirse a los orelluts y volvieron a tener la derrota como resultado. Rodri marcó el único gol del partido para un Castellón que acabó la temporada en cuarta posición, empatado a puntos con el Nástic de Tarragona y un Lorca Deportiva que ya prometía antes del año de su ascenso a Segunda. Pasaron los años y el fútbol separó los caminos de Cartagena y Castellón. Los orelluts consiguieron ascender a Segunda División en la 04-05 junto al ya desaparecido Alicante CF.



Allí esperó al FC Cartagena hasta la temporada 2009-10, la temporada de ensueño para la trimilenaria y para el club, que estuvo batallando durante todo el año en los puestos más altos de la clasificación hasta que en el último tramo no pudo aguantar el ritmo. El Cartagena tuvo que visitar Castalia en la 25ª jornada, con un Castellón hundido como colista en la tabla clasificatoria con 20 puntos, acompañado en el descenso por Real Unión, Cádiz y Real Murcia.



Por su parte, el Cartagena llegaba como tercer clasificado tras cinco jornadas sin conocer la derrota y seguido de un Levante que iba en línea ascendente. Los de Juan Ignacio Martínez tampoco pudieron romper el gafe de Castalia y tan solo pudieron llevarse un punto.



Leo Ulloa abrió el marcador con un gol de cabeza a los veinte minutos, y tres minutos después Mantecón dejó noqueado al Cartagena que vio como en poco tiempo le endosaban dos goles. No era fácil recuperarse. Txiki consiguió hacer el 2-1 antes del descanso rematando un balón que se quedó muerto dentro del área y lo introdujo a la portería de Lledó con una gran ejecución. Llegada la recta final del encuentro, De Lucas se internó por la banda izquierda y firmó una gran jugada individual para acabar dejando el balón en la cepa del poste. Imparable para el arquero local.

Hay que remontarse muy atrás en el tiempo para poder hablar de una victoria en Castellón por parte de un equipo cartagenero. Debemos irnos hasta los años 80, años dorados en el fútbol local, cuando el Cartagena FC había conseguido retornar a Segunda. Era la temporada 1983/84 cuando el Cartagena FC afrontaba su segunda temporada consecutiva en Segunda División. Los albinegros se enfrentaron al Castellón en el viejo Castalia y acabaron llevándose la victoria gracias a los goles de Rivero y Abad. En diciembre de 1983 se consiguió el último triunfo cartagenero en Castellón. 37 años después, el FC Cartagena necesita una victoria para volver a la senda de la victoria.