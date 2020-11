Plantón para ElPozo y Jimbee

El choque de los murcianos se aplaza solo doce minutos antes de su inicio

La Primera División de fútbol sala acelera en el mes de noviembre. Pese a que el fin de semana pasado no hubo competición por un compromiso de la selección española, se disputarán cinco jornadas, aunque para ElPozo y Jimbee Cartagena solo van a ser cuatro, de momento, puesto que sus encuentros de la octava, que se disputa entre hoy y mañana, se han aplazado al dar positivo en coronavirus jugadores de sus equipos rivales. ElPozo lo tenía todo preparado para recibir ayer, a las seis de la tarde, al Jaén.

El equipo de Giustozzi, que necesita ganar de forma imperiosa partidos -solo ha sumado 8 puntos en seis encuentros-, recibió la notificación a las doce de la mañana de su rival de que su rival había solicitado el aplazamiento al haber dado positivo uno de sus jugadores. Los andaluces no se llegaron ni a subir al autobús, pero los colegiados sí que estaban de viaje y se encontraban ya en Albacete. En cualquier caso, la notificación oficial no llegó hasta 17.48 horas de la tarde, es decir, solo doce minutos antes del inicio programado del choque.

¿Qué hubiera pasado entonces de no haber confirmado la cancelación la Federación Española? ElPozo estaba preparado y entrenando sobre la pista, pero su rival se encontraba a 350 kilómetros, es decir, unas tres horas y media de viaje. Se trata del segundo partido aplazado a los murcianistas, ya que en la sexta jornada no se pudo disputar el O Parrulo-ElPozo en el Ferrol. De momento este choque aún no tiene fecha prevista porque durante el mes de noviembre habrá dos jornadas entre semana. El conjunto de Murcia viajará este sábado a Sevilla para visitar al Betis (18.15 horas, Gol). Posteriormente, el martes 17 (18.00 horas), recibirá en el Palacio al Burela, mientras que el sábado 21 o el domingo 22 se desplazará a Antequera. El mes se cerrará el sábado 28 de noviembre con la visita al Palacio del Barça. Antes, el martes o miércoles de esa semana, que está libre ahora mismo, seguro que la Federación programará uno de los dos pendientes. El Jimbee Cartagena, por su parte, tampoco jugará esta semana. El lunes ya comunicó el Inter Movistar que varios componentes de su plantilla habían dado positivo. Ayer mañana recibió la notificación oficial de la Federación Española, por lo que ha visto alterado con tiempo su calendario.

Dispondrá, por tanto, el técnico hispanobrasileño Duda de más días para preparar el encuentro del domingo (12.00 horas, televisado) en casa frente al Valdepeñas en un mes de noviembre en el que el calendario va a estar muy apretado: «Es un mes donde hay muchos partidos. Nos ha tocado que nos aplacen el partido contra el Inter y hay que ver el vaso medio lleno. Tenemos más tiempo para preparar el partido contra el Valdepeñas y ellos van a tener un encuentro entre semana. Es algo positivo que tenemos que aprovechar», comentó el técnico. No obstante, aunque supone un alivio en el corto plazo, habrá que buscar un hueco en el calendario más adelante para recuperar el partido, que podría ser en la última semana del mes.

Por tanto, esos días de los que disponen ahora de descanso, se echarán de menos en otro momento de la competición: «Lo malo es que queda un partido pendiente para jugar en algún otro momento de la temporada en el que habrá que buscar ese hueco. Pero no es un hándicap muy grande. Lo importante es lo que tenemos en la cabeza, que es estar concentrados para afrontar el partido contra Valdepeñas y hacerlo bien», afirmó. Servirán también tener esos días de margen para que lleguen en mejores condiciones y con más tiempo los hombres que estaban con las selecciones.

Casi todos los que habían viajado con los combinados nacionales están ya en casa: «Han vuelto los tres españoles -Solano, Andresito y Mellado- pero nos falta Marinovic, que aún tiene que jugar un partido con su selección contra República Checa. Pero los que han vuelto lo han hecho muy ilusionados. Siempre es bueno cuando se produce este regreso porque estamos casi al completo, somos más para entrenar y las sesiones salen mejor. Hay más nivel y eso es siempre positivo para el grupo», aseguró Duda. Después de recibir este domingo al Valdepeñas, la próxima semana, martes o miércoles, visitará al Futbol Emotion Zaragoza, para el fin de semana siguiente enfrentarse en el Palacio de los Deportes al Osasuna. Por último, el sábado 28 le tocará viajar a Santa Coloma de Gramanet.