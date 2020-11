Elady: "Sufrimos un castigo excesivo frente al Logroñés"

Elady Zorrilla hablaba ayer en rueda de prensa de la derrota frente al Logroñés: «Yo he visto el partido después. Nos llevamos un castigo excesivo. Está claro que no nos terminamos de encontrar en el campo y no estuvimos lo precisos que hemos estado en otros encuentros. Pero de ahí a perder el partido, creo que no lo merecimos. Si alguien mereció ganar, diría que el Cartagena porque fue el que intentó proponer y el que hizo más cosas para ganar el partido. Pero el fútbol es fútbol y se lo llevaron ellos, que aprovecharon su oportunidad», comentaba.

A pesar de ello, este resultado no empaña los buenos números del equipo: «Está claro. Llevamos once jornadas y 15 puntos. Hemos perdido en campos donde merecíamos sacar mucho más. El equipo está respondiendo bastante bien, quitando las primeras jornadas en las que estuvimos un poco más cohibidos y con más dudas» afirmó el jienense.

«Estamos ya pensando en el Castellón. Es complicado gestionar los números que llevan en las últimas jornadas. En esta categoría nadie nos va a regalar nada y va a ser muy complicado ganarles. Espero un rival bastante dolido después del cuatro a cero que les metieron esta semana», indicaba Elady Zorrilla en rueda de prensa.