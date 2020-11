Cadena de favores en Burgos

Las cadenas de favores consisten en hacer una buena obra para alguien con la intención de recibir después recompensa. En tiempos de crisis, como el que vivimos actualmente, están a la orden del día. Entre Hereda San Pablo Burgos y UCAM Murcia CB, equipos que se verán mañana jueves las caras en un partido aplazado por el coronavirus que ya ha tenido tres fechas diferentes, se han convertido en norma desde hace unos años. Ese ´hoy por ti y mañana por mí´ entre burgaleses y murcianos comenzó cuando Vítor Benite, después de su paso por Croacia junto a Sito Alonso y Augusto César Lima, regresó a España a finales de 2018.

El club universtario había incluido el verano anterior al internacional brasileño en el derecho de tanteo, pero renunció al mismo. Sin duda, una operación considerada en su momento ruinosa, porque no solo perdía una cantidad económica que, en cualquier caso, no habría superado los 20.000 euros, sino que también reforzaba a un rival. Pero los favores siempre se devuelven. El pasado mes de marzo el UCAM contactó con Augusto César Lima y le propuso volver con un contrato por tres temporadas. El brasileño decidió regresar a su ´casa´ y así se lo comunicó al Burgos, que podría haber incluido al pívot en el derecho de tanteo, pero que no lo hizo pese a que Joan Peñarroya, el entrenador, quería a toda costa la continuidad del jugador. Incluso por eso se vivieron momentos de tensión.

Pero no lo hizo y el jugador llegó libre, sin necesidad de esperar al fin del derecho de tanteo, para poder comprometerse con el UCAM Murcia. Hace una semana se vivió un tercer capítulo en esta relación de amistad y comprensión. El Burgos había jugado con solo seis jugadores el domingo anterior y el miércoles debía enfrentarse al UCAM en el choque aplazado en su día por el brote de coronavirus que afectó al club castellano.

Dada la situación -solo seis jugadores de la primera plantilla estaban disponibles-, desde el club universitario llegaron a un acuerdo para posponer otra vez el choque, algo que sí aceptó la ACB. A los de Joan Peñarroya, que recuperaron el pasado domingo en Valencia a Jasiel Rivero, entre otros, les vino de perlas porque arrollaron a los taronja el pasado domingo en su regreso a la competición nacional.