Elady: "Competimos de tú a tú con todos los rivales"

El delantero del FC Cartagena Elady Zorrilla espera enfrentarse el domingo a un Club Deportivo Castellón "dolido y que saldrá a morder como nunca" después de haber encajado seis derrotas seguidas en la Liga SmartBank de Segunda División.



Elady ha hecho esas declaraciones tras el entrenamiento que la plantilla dirigida por Borja Jiménez ha llevado a cabo en el complejo Pinatar Arena, sesión en la que no han intervenido el defensa peruano Jean Pierre Rhyner ni el centrocampista panameño Adalberto "Coco" Carrasquilla, convocados con sus respectivas selecciones para afrontar compromisos internacionales.



El delantero jienense, tras la derrota por 0-1 ante la Unión Deportiva Logroñés el pasado sábado en el estadio Cartagonova, ya está centrado en lo que viene, que es el choque del domingo a las 18.30 horas en el estadio Nuevo Castalia.



"Ya estamos pensando en el Castellón y lo hacemos algo dolidos tras perder frente al Logroñés porque teníamos muchas esperanzas puestas en sumar los tres puntos en ese encuentro, aunque no se puede ganar todo y hay que seguir luchando porque esto no para", ha declarado.





Recordado lo ocurrido hace tres días ha comentado lo siguiente: "He visto el partido repetido y tenía peor sensación en el campo de la que se me quedó luego. Es verdad que no nos terminamos de encontrar y no estuvimos tan precisos como otros días, pero no como para perder. De hecho,, pues propuso más para llevarse el triunfo, pero el Logroñés aprovechó su oportunidad". Con 11 jornadas transcurridas el Cartagena lleva 15 puntos y es el undécimo clasificado de Segunda. "Estamos respondiendo bastante bien y, salvando las primeras jornadas, en las que estuvimos más perdidos y con más dudas, la línea de trabajo es buenísima y", ha apuntado un jugador que sigue en la plantilla que ascendió desde Segunda B.Del Castellón, otro conjunto subido desde la categoría de bronce y que es el vigésimo y antepenúltimo clasificado con ocho puntos en su haber, ha recordado su mala racha, pero al mismo tiempo ha incidido en la dificultad que tendrá ganar en su campo."Lleva seis derrotas seguidas y para ellos será complicado gestionar eso, pero en esta categoría nadie va a regalar nada y será complicado vencer allí. Además, cuantos más partidos pasan habiendo perdido estás más cerca de ganar o empatar", ha manifestado Elady, quien espera encontrarse con "".Ante eso, el cuadro blanquinegro tiene que "aprovechar las oportunidades que se presenten y salir a hacer un buen partido fuera de casa, como estamos haciendo en cada desplazamiento".