DiLeo: "Estoy contento con el rol que me han dado y la confianza que tienen en mí"

David DiLeo, jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha afirmado que tienen que "jugar al 100% durante todo el encuentro" para llegar al triunfo y sobre sí mismo ha apuntado que está "contento con el rol que se me ha dado y con la confianza que ponen en mí" para añadir que cuando está en la pista le es indiferente a quien tenga delante.

El ala pívot estadounidense, joven de 23 años que debuta en la Liga Endesa tras acabar su periodo universitario, ha hablado en rueda de prensa en el Palacio de los Deportes y se ha referido a la actualidad de un equipo, el dirigido por Sito Alonso, que lleva cuatro victorias y cuatro derrotas, que viene de perder por 74-78 ante el Herbalife Gran Canaria y este jueves disputará en Burgos el partido aplazado que sigue coleando frente al Hereda San Pablo.

Con respecto a la última derrota ha dicho que "perder se debió a diversos factores y uno de ellos es que no entraron los tiros, pero debemos jugar al 100% durante todo el encuentro pues habrá días en los que no estemos acertados y hay que defender de forma sólida durante los 40 minutos y así podremos ganar a pesar de no anotar con fluidez".

"Ya estamos preparando el partido de Burgos estudiando muy bien al rival, como hicimos en semanas anteriores, y si seguimos el plan establecido por Sito podremos frenar a sus tiradores", ha comentado.

El de Iowa ha admitido que se está sintiendo "bien" y que está "centrado en mejorar cada día".

"Aquí el juego va muy rápido y trato de adaptarme a ello para dar mi mejor versión", ha apuntado.

En los ocho partidos que ha disputado con el UCAM CB, con un rendimiento intermitente, promedia 7,4 puntos, 1,5 rebotes y 5 de valoración en casi 16 minutos por encuentro y su principal tarea es la de anotar de tres puntos.

"Estoy contento con el rol que se me ha dado y con la confianza que ponen en mí. Yo trato de abrir el campo con mi amenaza de tiro y lanzar a canasta cuando puedo", ha señalado.

"Cuando salgo a la pista da igual contra quien me enfrente y ahí yo me siento cómodo y trato de hacer lo que sé hacer, tirar, pasar€ mi trabajo, como el que realicé ante el Baskonia y el Barça, encuentros en los que logramos dos grandes victorias y espero que lleguen muchas más".

Según DiLeo, podrían llevar más victorias a estas alturas del curso e insiste en la clave para encontrar mejores resultados.

"Algunos partidos en los que nos vimos por debajo en el marcador tuvimos que centrarnos más en la defensa y en lo que tú puedes controlar, estar unidos y jugar como equipo para llegar a la victoria", ha remarcado al tiempo que ha destacado que en la plantilla cuentan con "muy buenos tiradores y si hay posición liberada hay que lanzar".