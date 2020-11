Castellón y Mirandés, dos rivales para sacar la mejor versión

No entraba en los planes ni estaba en lo previsto. La derrota del pasado sábado ante el Logroñés supuso la cuarta vez que el Cartagena perdía un partido en las once jornadas disputadas hasta la fecha. Fue, eso sí, la primera vez que los albinegros caían en casa después de haber entrado en una dinámica positiva desde que la plantilla estuvo al completo conforme se fueron incorporando todos los fichajes que llegaron en el mercado. El conjunto de Sergio Rodríguez fue capaz de maniatar al Cartagena durante buena parte del encuentro para no dejarle lucir al nivel de los últimos partidos y supo esperar el momento oportuno para dar un giro al partido con los cambios y asestar el mazazo definitivo con el gol a falta de poco más de cinco minutos para el final.

El tropiezo cambia en buena medida el panorama para los de Borja Jiménez. Con la moral por las nubes antes del encuentro, se miraba de forma irremediable hacia arriba. La jornada anterior acabó en séptima posición y casi dentro de la zona de play off. Si hubiera ganado el sábado –dados los resultados de la jornada- se hubiera metido en quinta posición con 18 puntos y a solo uno de la cuarta plaza ocupada por el Leganés. Sin embargo, el gol de Ander Vitoria deja a los albinegros en undécimo lugar y a dos de la sexta plaza. Para continuar en el tren de arriba y no pasar a mirar en exceso a la zona baja van a ser fundamentales los dos próximos encuentros. Castellón y Mirandés preceden a tres gigantes a los que será muy difícil plantarles cara, por lo que parece esencial sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las dos siguientes fechas.

Levantarse del golpe recibido en el Cartagonova a manos del Logroñés. Es el reto que tiene por delante el Cartagena para despojarse cuanto antes de las sensaciones negativas con las que acabó un partido que bien en cierto que se pudo llevar. Para ello, tiene por delante un encuentro que no jugará en casa, pero como si así lo hiciera. El conjunto albinegro visita Castalia para medirse a un equipo que suma siete encuentros consecutivos sin ganar, de los cuales los seis últimos han sido derrotas. Parece, por tanto, un lugar propicio para reponerse y volver a la senda de la victoria cuanto antes. Sin embargo, el equipo castellonense va a llegar con las ganas evidentes de cortar de raíz su mal estado de forma. Después de este, tocará viajar hasta Miranda del Ebro para jugar en Anduva ante el Mirandés. Los castellano-leoneses están solo un punto por encima del Cartagena y vienen de vencer en casa a todo un Sporting de Gijón. Son estos dos encuentros en los que el conjunto albinegro debe dar un paso al frente para, no solo dejar atrás la derrota, sino para afrontar de la mejor forma posible los siguientes encuentros en los que, a priori, va a ser mucho más difícil sumar una buena cantidad de puntos.

Dos batallas consecutivas fuera de casa en las que el Cartagena se juega poder seguir mirando hacia arriba como estaba haciendo en este último tramo de temporada.

Son tan decisivos estos dos encuentros ante Castellón y Mirandés porque después llegará la hora de enfrentarse a tres gigantes de la categoría. Mallorca, Rayo Vallecano y Espanyol están en la agenda para finales del mes de noviembre y principios del mes de diciembre. Tres equipos llamados a estar arriba –y de hecho ya lo están- a los que va a ser muy difícil arrebatarles puntos. Serán además encuentros que se disputen de forma consecutiva en apenas siete días. Primero será el Mallorca el que visitará el Cartagonova el día 25. Un partido entre semana en el que los de Borja Jiménez recibirán al que ahora mismo es segundo clasificado y que lleva sin conocer la derrota desde la primera jornada de liga. 22 de los últimos 30 puntos en el bolsillo para uno de los recién descendidos que van cogiendo aroma a Primera División. Solo tres días después al Cartagena le tocará visitar Vallecas.

Un estadio siempre complicado en el que Rubén Castro se reencontrará con uno de sus ex equipos. Cierto es que el conjunto madrileño no se encuentra inmerso en su mejor fase de la temporada al sumar tres derrotas en los últimos cuatro partidos. No obstante, es uno de esos equipos siempre llamados a estar metidos arriba. Por último, llegará el gigante de los gigantes. El Espanyol, que avanza con paso firme y sin despeinarse por una categoría que lidera con cuatro puntos de ventaja, visitará Cartagena para tratar de seguir conquistando estadios en los que demostrar su poderío y superioridad. Tres encuentros para los que el Cartagena debe llegar reforzado sacando un buen pellizco en las dos siguientes jornadas.