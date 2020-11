Alberto Toril lanza su candidatura

La alegría y la felicidad ya se dejan ver por el entorno del Real Murcia. No es para menos después de la importante victoria conseguida en el Artés Carrasco, que le daba los primeros tres puntos de la temporada y los sitúa en muy buena posición de cara a los partidos atrasados que tienen que jugar contra el Recreativo Granada y el Betis Deportivo. No es oro todo lo que reluce y lo cierto es que el Real Murcia no fue mejor que el Lorca Deportivo el pasado domingo. Los locales tuvieron muchas más ocasiones que con un poco más de acierto, el resultado habría sido muy diferente. Así lo admitía Adrián Hernández, que declaró que está «muy contento con los tres puntos pero te mentiría si te dijera que lo estoy también con los primeros cincuenta minutos del equipo». Pero esto es fútbol y el Real Murcia sumó una victoria que tiene un valor incalculable y ya no hablo solo de puntos.

Un triunfo necesario para alejar los fantasmas de la primera jornada y crecer desde la victoria, que siempre es importante y más con el formato de este curso. Lo celebró el Real Murcia por todo lo alto, con cánticos sobre el césped del Artés Carrasco. Algo inimaginable hace unas temporadas. Sabe Adrián que para luchar por entrar en la Primera RFEF, tiene que explotar todas las virtudes de una plantilla que quizá vaya un poco justa de talento comparándolo con el nivel medio del subgrupo. Pero sin duda, una de las sonrisas que más brillaron ayer en tierras lorquinas fue la de Alberto Toril.

El delantero mallorquín ha empezado de dulce su segunda campaña en el club grana y marcó los dos goles de la victoria, algo que no sucedía desde el 22 de diciembre de 2018, cuando Dani Aquino metió un doblete contra el Melilla, justo antes de abandonar el equipo en el mercado invernal de esa negra temporada. Se le ve con la mordiente y las ganas que le caracterizan y físicamente se encuentra en un gran estado. Se ha ganado la confianza plena de Adrián Hernández y ha sido titular en los dos partidos de liga hasta el momento y el ariete está respondiendo.

Habrá que esperar a ver lo que depara el resto de la competición, pero parece haber adelantado a Víctor Curto en el once inicial acompañando a Chumbi. Mucho ha cambiado la historia desde que Alberto Toril aterrizó en Murcia. Fue un fichaje muy criticado a Julio Algar por el hecho de que venía de descender a Tercera con el Almería B y sus números, tampoco acompañaban. Llegó para ser el tercer delantero aunque pronto tuvo que coger más responsabilidad por los problemas físicos de de Víctor Curto durante prácticamente toda la primera vuelta y después por los problemas de Chumbi.

Aceptó esa responsabilidad firmando buenas actuaciones en Copa Federación, aportando dos goles, uno de ellos en la final. En el campeonato liguero, terminó como el segundo máximo goleador con cinco tantos, uno menos que Víctor Curto. Alberto Toril ha comenzado el curso de la misma forma que la acabó, y no es de otra manera que marcando goles. De los cinco del pasado curso, uno fue en la jornada 26 ante el UCAM Murcia y el otro, en la 28 contra el Don Benito, justo antes de que se cancelara el resto de la competición. A sus 23 años, está por ver si es el de su consagración en Segunda B. Lo necesitará el Real Murcia para conseguir el objetivo de entrar en la nueva categoría.

De tercer delantero a imprescindible para Adrián Hernández. Cualidades y potencial ha visto su técnico en él para apostar por su figura por delante de Víctor Curto en esta trascendental temporada.