El UCAM encuentra su líder

Ya son líderes. Poco ha tardado el UCAM Murcia en cumplir las expectativas iniciales de equipo ´top´ de la categoría. Parece que por fin, los universitarios, tras tres proyectos fracasados desde su descendo de Segunda División, vuelven a estar en el candelero con un bloque muy sólido y regular, cualidad que había perdido a lo largo de las últimas campañas.



Los universitarios se impusieron a un peleón y guerrillero El Ejido que anuló por completo la circulación del UCAM Murcia en el primer tiempo y se adelantó a los veinte minutos de partido con un auténtico golazo de Ramírez. Cambió la imagen el conjunto universitario en la segunda mitad y remontó con los goles de Alberto Fernández, que aprovechó el primer balón que le llegó para marcar y como no, de Aketxe en el minuto 90 de nuevo. Lo del UCAM con este minuto ya es para estudiar entre la última campaña y esta.



De una forma o de otra, lo único cierto y que está fuera de debate es que los universitarios han empezado la temporada como un tiro. Diez puntos de doce posibles en el campeonato liguero, batiendo al equipo revelación y empatando en la casa de su principal competidor por el primer puesto. Seis triunfos de siete, contando con la Copa Federación. Unos registros que le han llevado a estar en la Copa del Rey y a distanciarse del Córdoba, que pinchó ante un debilitado Recreativo Granada. Salmerón sacó una alineación inédita. Repitió, como en El Arcángel, el sistema con tres centrales pero con la novedad de Santi Jara de carrilero derecho.



Ribas bajo palos; Admonio, Charlie y Josete en línea de tres centrales; Jara y Chacartegui, con las bandas para ellos; de Vicente y Tropi formaron un doble pivote con Javi Moreno en la mediapunta; Aketxe y Pablo Espina, en la punta. Un 3-5-2 en la faceta ofensiva que se convertía en un 5-3-2 cuando tocaba replegar atrás. No le salió bien la jugada a Salmerón ya que El Ejido mandó durante gran parte de la primera mitad. Se adueñó del esférico y desde ahí creció. Es cierto que el UCAM estaba bien plantado y las ocasiones claras no llegaban.



Sí lo hacían los acercamientos y en uno de esos, Ramirez se sacó un latigazo que abría el marcador y que acababa con la imbatibilidad de Biel Ribas después de 290 minutos sin recibir en la liga. Después del gol, el conjunto azuldorado no supo rehacerse y tuvo más acercamientos el equipo de Tito García para poder hacer el segundo. A la media hora, el colegiado no señaló un penalti a favor de los visitantes que fue muy protestado por todo el banquillo. Hizo un amago de pitarlo pero por fortuna para el UCAM, no lo hizo.



Minutos más tarde, tampoco señaló uno sobre Javi Moreno que en directo pareció bastante claro. Se imponía el mejor ataque a la mejor defensa en el primer acto.

Gran mejoría tras el descanso

Espabiló el UCAM Murcia de la mano de Tropi y de Vicente. El doble pivote de los murcianos comenzó a funcionar después de pasar toda la primera mitad desaparecidos. De Vicente comenzó a distribuir juego y encontró espacios que hasta ese momento no había visto. Cuando los dos funcionan se ha visto una muy buena versión del equipo. Apretaron los universitarios pero La defensa de El Ejido estaba muy bien posicionada, liderada por un gran Javi Rosa.



El murciano no paró de dar instrucciones a sus compañeros y dio un clínic en liderazgo y en defensa. El momento clave se produjo cuando Salmerón quitó a Charlie y a de Vicente para dar entrada a Gurdiel y Xemi, cambiando el esquema de un 3-5-2 a un 4-3-3. Una decisión que cambió el rumbo del partido. El UCAM encontró la profundidad que le faltaba por la banda derecha de Adán Gurdiel, con un Santi Jara más centrado en labores ofensivas y tirado al interior para dar espacio a las subidas del lateral. Se vino abajo El Ejido en el minuto 70, que hasta entonces había hecho un gran partido en el beSoccer La Condomina.



El asedio local no se hizo esperar y Aketxe, con un remate de cabeza y después, en torno el 70 de partido, Pablo Espina, con un magnífico recorte rompió la zaga y estrelló el balón en el palo, estuvieron a punto de poner la igualada en el marcador. Finalmente, el gol de la igualada llegó por mediación de Alberto Fernández, que acababa de incorporarse al terreno de juego. Con un control orientado se deshizo de su rival y batió a Christian Arco en el minuto 77 y se estrena como goleador en su nuevo equipo. Mucho fútbol en sus botas tiene el joven moratallero.



Aunque las llegadas del UCAM Murcia ya eran constantes antes del gol del empate, se acrecentaron aún más con después del mismo. Los universitarios estaban desplegando todo su potencial y quizá dejaron ver su mejor versión de la temporada en los últimos diez minutos. Todo el equipo se volcó en el área rival y El Ejido, que se defendía con uñas y dientes, estaba deseando que se acabara el partido, sabiendo que el gol local era cuestión de tiempo.



Y efectivamente, en el minuto 90 de partido -para no perder las costumbres- el premio llegó para el UCAM Murcia. Javi Moreno, en una jugada que parecía que no iba a ningún lado, provocó un penalti gracias a la agilidad que tiene en sus botas. El zaguero llegó tarde y cometió penalti. En ese momento, se le iluminó la sonrisa a Isaac Aketxe, que sabía que estaba ante una oportunidad de oro para seguir reivindicándose personalmente y para conseguir una victoria de vital importancia.



No solo por los tres puntos, sino por el gran esfuerzo que había hecho el equipo. Agarró la pelota y definió por la escuadra derecha, imparable para Arco, que adivinó sus intenciones. Como hizo en su primer gol liguero, Aketxe celebró el gol con mucha rabia, con gestos de reivindicación. Final feliz en La Condomina, con tres puntos vitales que les sirven para ser el primer líder en solitario de la temporada. El UCAM puede decir que ya es un equipo. Y vaya equipo.