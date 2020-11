El Logroñés, primer equipo de la zona baja que hace hincar la rodilla al Cartagena

El FC Cartagena se dio un baño de realidad ante el Logroñés. Una derrota por 0-1 frente a un equipo que también es un recién ascendido a la categoría. Ese tanto de Victoria en el minuto 84, provocó que el plantel de Borja Jiménez hincara la rodilla en el estadio Cartagonova, la segunda de la temporada, y la primera sufrida ante un equipo de la zona baja de la clasificación de Segunda División.



A los cartageneristas no les quedó tiempo para la reacción y así sumar al menos un punto. Después del brillante mes de octubre, noviembre comenzó con una piedra en el camino. Hasta la fecha, solo tres derrotas aparecen en el casillero de los hombres de Borja.



La primera fue en el estreno en el Cartagonova en la segunda jornada. En esa ocasión, el Sporting de Gijón, gracias a un tanto de Gragera en el minuto 72, el partido se esfumó de Cartagena (0-1). Pero después de caer frente al Leganés en la derrota más clara del curso, llegó una racha brillante, con triunfos en el estadio frente al Lugo (2-1), en Ponferrada (0-2), empate contra el Fuenlabrada (1-1) y el mismo resultado frente al Almería (1-1).



Posteriormente llegó la sonada victoria ante Las Palmas (3-0), donde los albinegros encandilaron con su juego y capacidad goleadora. La segunda derrota llegó en Gerona (2-1), ante otro rival de la parte alta de la tabla. Solo antes dos candidatos al ascenso, por tanto, habían superado al cuadro cartagenero hasta antes de encontrarse en su camino al Logroñés. Pese a este traspié, se mantiene el bloque de Borja Jiménez entre los más realizadores de la categoría, con 14 tantos, una faceta donde no se quedaba a cero desde la segunda jornada.



Desde entonces siempre había visto puerta. El FC Cartagena tendrá el próximo el domingo, en Castalia, a otro rival de la parte baja y también un recién ascendido. Los castellonenses solo suman 8 puntos después de 11 partidos jugados. En el choque que se disputará a las seis y media de la tarde, los locales llegarán escocidos y con el agua al cuello, ya que no ganan desde la cuarta jornada de la liga, cuando superaron al Leganés.



Ese éxito fue un subidón para este recién ascendido, que después ha encadenado seis derrotas consecutivas, la última de ellas muy abultada frente al Real Oviedo, que logró un contundente 4-0. El técnico, Óscar Cano, asegura que no teme por su puesto, pero sin duda que el choque frente al Cartagena será una final para los de Castellón de la Plana, que solo han anotado 8 goles y llevan ya 15 en contra, por lo que junto al Málaga presentan la peor defensa del campeonato.