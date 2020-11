Joan Mir saca brillo a su corona con su primera gran victoria

Todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo piensa, a falta ya de solo dos grandes premios (Valencia, en Cheste, este domingo y, dentro de 13 días, en Portimao, Portugal), que el mallorquín Joan Mir, de 23 años, líder del equipo Suzuki, es merecedor, el próximo domingo o el siguiente, de conquistar su segundo título mundial (ya ganó, de calle, el de Moto3) y ser digno heredero, con otro estilo pero idéntica contundencia (o casi), del mismísimo Marc Márquez (Honda), que aún no ha reaparecido en un campeonato que Mir está dominando con mano de hierro, de acero, de platino, de titanio, una cabeza privilegiada, una serenidad y frialdad signa del mismísimo ´canibal´ y, sobre todo, con un control del escenario impresionante, sin inmutarse, pese a que es solo su segundo año en MotoGP.



Lo que Mir está haciendo, ganador, ¡por fin!, ayer de un gran premio, el de Europa, en el desértico trazado ratonil de Cheste, es una obra maestra y, aunque no lo diga y sí lo piense, bajo las enseñanzas de MM93, que, en sus últimas temporadas, donde arrolló a todos sus rivales, demostró que los títulos se conquistan saliendo a ganar y, si no puedes ganar, subiéndote al podio o amarrando el mayor número de puntos posibles. «Los títulos se ganan con cabeza y, sobre todo, tratando de no querer correr más de lo que puedes o debes y, sobre todo, se conquistan sin hacer tonterías», señaló Mir, el pasado jueves.



Y así está corriendo el piloto de Palma que, esta semana, en el mismo Cheste puede proclamarse campeón del mundo, cediendo, incluso, 11 puntos a cualquiera de sus rivales o, simplemente, ganando y/o casi, casi, subiéndose al podio, cosa que ayer hizo, no solo con una precisión prodigiosa, sino con una cabeza y determinación digna, insisto, de todo un campeón y bicampeón, que es lo que acabará siendo el muchacho que, arrancando desde la segunda fila ayer, se colocó, de inmediato, pegadito a Alex Rins (Suzuki) y Pol Espargaró (KTM), que acabaron segundo y tercero en un podio totalmente español. En la categoría de Moto3, Raúl Fernández se impuso en una carrera donde Albert Arenas salvó el liderato por solo 3 puntos de diferencia sobre Ai Ogura.



Y en Moto2, triunfo de Marco Bezzecchi or delante de Jorge Martín. Enea Bastianini es el líder, son seis puntos de renta sobre Sam Lowes.