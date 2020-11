Las urgencias empiezan pronto

Lleva el Real Murcia solo noventa disputados en esta temporada 20-21, pero los granas ya andan con urgencias. El empate frente al Sevilla Atlético y el tener dos partidos menos en la clasificación, hacen que los murcianistas se vean muy atrás de los que mandan en la clasificación. Su punto se ve escaso al lado de los 7 que suman el El Ejido, el UCAM y el Córdoba, que sí han disputado las tres jornadas.



De ahí, que los de Adrián Hernández acudan hoy al Artés Carrasco con dos asignaturas. La primera, ganar. La segunda, mejorar las sensaciones dejadas hace una semana. Y al otro lado encontrarán a un Lorca Deportiva que igualmente está apurado al no lograr ganar.



Los de Iban Urbano, recién ascendidos, llevan dos puntos. Habrá que esperar media hora antes de que den las cinco para saber cuál es el once titular de Adrián Hernández, y si el técnico realiza muchos cambios respecto al equipo que empató frente al Sevilla Atlético. No estará por lesión Pablo Haro, por lo que su puesto lo podría ocupar Pedrosa o David Segura jugando a banda cambiada.



Otro futbolista que tiene opciones de entrar en el equipo titular es Junior, sobre todo después de que frente al Sevilla Atlético el Real Murcia no encontrase ninguna pieza que conectase el centro del campo con la delantera. También recupera Adrián Hernández a Antonio López, Álvaro Moreno y Abenza, los tres ya integrados en el grupo después de superar el coronavirus.



Con un césped en un estado perfecto después de la resiembra, el Real Murcia se enfrentará a un Lorca Deportiva que también se estrena en el Artés Carrasco, y es que su anterior partido como local lo jugó en el anexo Juan Casuco. Para este choque, el técnico vasco del club lorquinista tiene la baja del central Héctor Galiano, sancionado tras ser expulsado el pasado domingo. Tampoco puede estar el argentino Matías Nizzo, recién intervenido de una lesión de tendón de Aquiles.



La principal novedad es el regreso y debut esta temporada,del capitán local, Andrés Carrasco, quien ya ha cumplido los tres partidos de sanción y es muy probable que hoy tenga la oportunidad de paliar el déficit goleador de su equipo. Urbano tiene la principal duda en la portería. Iván Martínez ha tenido dos grandes actuaciones tras la ausencia de Hortal por coronavirus.



Este último ya está para jugar, pero hasta última hora no se sabrá el meta que saldrá de inicio. En la defensa son seguros Emilio Iglesias por la derecha y Sergio Rodríguez por la izquierda. El argentino Baroni es intocable en el centro de la zaga y junto a él, el ilicitano Nacho Pastor. Por delante, el lorquino Pablo Serrano formará pareja con el murciano Higgins. En los costados, Luismi estará por la derecha y Oliva o Marcos Legaz, por la izquierda. Marconato también es seguro mientras que arriba se disputarán el puesto Musoni o Carrasco. En defintiva, un enfrentamiento entre necesitados, donde lo peor que le puede pasar a ambos es que el choque termine con empate.