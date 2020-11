El UCAM Murcia, a dar un golpe en la mesa a las primeras de cambio

Otra jornada más en la que el calendario nos depara un duelo en lo alto de la clasificación. La jornada pasada, el UCAM Murcia se enfrentaba al Córdoba en el Nuevo Arcángel con la misma tesitura. Por segunda jornada consecutiva, el equipo universitario se verá las caras contra un rival que comparte coliderato con ellos. Se enfrentará a El Ejido (12.00, Footters) en La Condomina, en un duelo que a priori, estará muy reñido.



Los dos equipos se encuentran invictos en los tres partidos disputados hasta el momento, con dos victorias y un empate, que los sitúa en lo alto de la tabla junto al Córdoba. Se trata de un encuentro en el que quizá se jueguen más de tres puntos, ya que supondría dar un golpe sobre la mesa tras robarle dos puntos al Córdoba en su campo y cortarle el vuelo a la revelación del subgrupo. Además, seguirían abriendo brecha con los demás perseguidores y sumar diez puntos de doce posibles en caso de victoria. Un ritmo difícil de seguir en esta categoría. Está por ver qué estilo de juego se impone, ya que El Ejido es el más goleador pero el UCAM es el menos goleado.



Ya se sabía el estilo de juego que iba a imponer Salmerón antes de su primera sesión de entrenamiento. Se le caracteriza por armar bloques duros y organizados y así está siendo. Solo dos goles a favor, que le han valido para lograr dos victorias y cero en contra. Para la convocatoria del partido, Salmerón sigue con los mismos problemas que la jornada pasada. Adrián León y Eneko Jauregi andan tocados y el técnico no ha dado pistas sobre si van a llegar a tiempo o no. Si no están disponibles, es muy probable que veamos en el once de nuevo a Admonio y a Aketxe, ambos titulares en Córdoba.



En el caso del central, hizo un buen partido y el ariete vasco, no pudo hacer mucho porque básicamente, no le llegaron balones para poder hacer daño. Lleguen o no, el UCAM tiene calidad de sobra para disputar el partido y se presenta una oportunidad de oro en una temporada en la que cada punto cobra un valor incalculable.