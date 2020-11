El Real Murcia Basket suma su segunda derrota ante un Covirán que domina de principio a fin

Una de cal y otra de arena para el Real Murcia Baloncesto en esta temporada en la que debuta en la LEB Oro. Los murcianistas, que llegaban a la cuarta jornada con dos victorias y una derrota, no pudieron traerse el triunfo de tierras granadinas. El equipo entrenado por Rafa Monclova se vio superado de principio a fin por el Corvirán Granada, que acabó ganando el partido por 73-67. Rafa Monclova alineaba de inicio a Alex Hernández, Lozoya, Norris, Solarin y Robinson. Ganaba el salto inicial el conjunto granadino que aprovechaba para comenzar con un parcial de 8-2 en los primeros dos minutos de encuentro, por lo que el técnico murcianista tuvo que pedir tiempo muerto.



No cambiaron las cosas en el primer cuarto que acabó con diez puntos de desventaja para los murcianos (25-15). La mala tarde del Real Murcia Baloncesto continuó en el segundo cuarto, donde la distancia se fue a los quince puntos gracias a un mate del local Iriarte. Las diferencias se mantuvieron al descanso (45-36). El ritmo anotador del tercer cuarto fue frenético, en el ecuador del periodo ambos equipos anotaron nueve puntos y la distancia del descanso se mantuvo sin alteraciones (59-48). No cambiaron las cosas en el último cuarto, donde incluso Rafa Monclova fue expulsado. El Real Murcia sumó su segunda derrota de esta campaña (73-67).