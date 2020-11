Frenazo y vuelta a la realidad

No estaba previsto. Parecía que no entraba en los planes, pero el fútbol y el Logroñés vuelven a poner los pies en el suelo al Cartagena. Un mes y medio después, los albinegros vuelven a probar el amargo sabor de la derrota en casa y ponen fin a una racha de 10 de los 12 últimos puntos en el Cartagonova.





El conjunto riojano se llevó los tres puntos por la mínima en un partido en el que supieron incomodar al Cartagena y esperar su momento para dar el zarpazo. A pesar de ello, Álex Gallar tuvo un disparo al palo y Elady marcó un gol que fue anulado. Frenazo en seco para un equipo que venía en estado de gracia y que vuelve a la realidad.Después de varias semanas en las que las rotaciones habían sido protagonistas por no disponer de tiempo suficiente para recuperar entre partidos disputados cada tres días, volvimos a ver un once de los teóricamente titulares con alguna excepción. No fue en otro sitio que en el centro de la defensa, donde Rhyner volvió a ser titular por tercer encuentro consecutivo dejando a Álex Martín en el banquillo.El canario estaba disponible después de haber estado sancionado por la expulsión en Girona y Rhyner tuvo otra oportunidad antes de marcharse a la convocatoria con su selección durante la próxima semana. A su lado, Andújar completó una pareja en la zaga de la defensa, que estuvo flanqueada por David Simón y De la Bella en los laterales. En la medular, el doble pivote estuvo formado por Clavería y Carrasquilla, que parecen haberse consolidado de forma definitiva como titulares indiscutibles. En la zona de tres cuartos más de la mismo. Con Gallar, Elady y Rubén Castro, Nacho Gil ha desbancado a Cayarga de la banda izquierda y es el cuarto jinete albinegro para Borja Jiménez.

Enfrente, un Logroñés que llegaba al Cartagonova en decimoquinta posición, pero que no vino ni mucho menos con complejo de inferioridad. Sergio Rodríguez planteó un esquema con tres centrales y dos carrileros que incomodó al Cartagena. Bogusz, Olaetxea y Andy Rodríguez estuvieron en el centro del campo y por momentos lograrían arrebatar el balón a los albinegros. Unas intenciones que el conjunto riojano demostró desde el minuto uno de partido.



En un primer tiempo marcado por la igualdad y el respeto por ambas bandas, los visitantes consiguieron que el Cartagena no se encontrara tan cómodo como en las últimas primeras mitades disputadas en el Cartagonova ante Albacete y Las Palmas. Le costó mucho al equipo de Borja entrar y sentirse cómodo con y sin balón a pesar de que en el primer minuto de partido Elady tuvo la primera oportunidad, El jienense recogió un balón en la frontal después de un mal rechace de la zaga del Logroñés, pero su disparo se marchó muy alto. En centro del campo rojiblanco se puso manos a la obra y, de hecho, logró controlar más el juego que la medular albinegra, lo que se tradujo en los primeros acercamientos sobre la meta de Marc. Primero, con una réplica del disparo de Elady en pies de Bogusz, que también se marchó muy elevado. Después, con un doble remate dentro del área en un córner.



Sin embargo, ni la prolongación ni el remate final de Olaetxea encontraron portería. Aunque el Logroñés parecía estar más cómodo sobre el terreno de juego, la oportunidad más clara llegó para el Cartagena. De hecho, iba a acabar en gol, pero fue anulado después de sewr revisado. Carrasquilla puso un balón largo a la espalda del lateral para que entrara David Simón con velocidad.



El canario llegó a línea de fondo y el balón salió por el fondo antes de que el canario centrara, Rubén Castro la matara con la cabeza y Elady enganchara la volea para batir a Santamaría. El juez de línea en primera instancia y el VAR en segunda, invalidaron el tanto. En la siguiente jugada, los rojiblancos pidieron penalti por una caída dentro del área que el colegiado consideró insuficiente para señalar pena máxima. A partir de la media hora de partido el Cartagena comenzó a encontrarse con balón y le quitó la iniciativa del juego a los de Sergio Rodríguez.



Sin embargo, el Logroñés estuvo muy bien plantado a nivel defensivo durante todo el encuentro y costó entrar en exceso. Sin espacio entre líneas, sin fluidez en la circulación y sin claridad de ideas ni siquiera las los destellos individuales desatascaban. Solo a balón parado pudo deshacerse el empate. Nacho Gil lanzó una falta desde el pico del área buscando el palo del portero que se marchó rozando la cruceta de la portería de Santamaría. También la tuvo De la Bella con una incorporación desde atrás y un disparo desde la frontal que no logró enganchar bien y se marchó demasiado cruzado.

Pareció coger un color diferente el encuentro después de pasar por los vestuarios. El Cartagena trató de ser más incisivo y salió con más decisión en busca del gol. Sobre todo a través de un hombre que no había podido aparecer en toda la primera mitad. Rubén Castro empezó tratando de ver puerta. Lo intentó a la media vuelta desde la frontal del área tras orientarse el balón hacia la pierna derecha, pero el disparo fue taponado por la zaga.



También probó con una carrera a la espalda de la defensa en el balón largo enviado por De la Bella. El canario llegó antes que el portero pero no pudo controlar el balón ante la defensa. Lo intentó pocos minutos después desde la frontal Nacho Gil, a quien le cayó un rechace tras una jugada de Elady por la derecha. Si no lo consiguieron estos, iba a tratar de hacerlo Álex Gallar. Primero con un balón largo que recogió dentro del área encarando al defensa y no pudiendo concretar el remate teniendo también la opción del pase a Rubén Castro.



Sí que iba a poder sacar el disparo en la siguiente acción. Conducción desde la derecha, pared con un compañero, orientación del balón a la izquierda y disparo buscando el palo largo con la zurda que se encontraba con la madera cuando ya se cantaba el gol en el banquillo. Fue la última y más clara que tuvieron los albinegros antes de los movimientos en el banquillo, momento en el que el partido dio un giro. A falta de media hora, Sergio Rodríguez metió a Zelu y a Paulino, que ayudaron a agitar la coctelera. El primer cambio de Borja Jiménez no llegó hasta el minuto 80, y fueron los minutos en los que empezó a girar la tendencia. También entraron Ander Vitoria y Errasti, y el conjunto de Logroño comenzó a generar algo de peligro. Una llegada de Iñaki por la banda izquierda terminó con su centro al segundo palo y el remate de Zelu sin dejarla caer que se estrelló en el lateral de la red de la portería defendida por Marc Fernández.

Borja dio entrada a falta de diez minutos a Aguza y a Cayarga, pero no dio resultado. Cuando quedaban cinco minutos y volviendo a colapsar la generación de ocasiones de los albinegros, llegó el golpe inesperado. Un balón arriba buscando la cabeza de un delantero encontró la testa de Ander Vitoria, que ganando la posición y elevándose logró poner el balón fuera del alcance de Marc para adelantar a su equipo y dar un mazazo al Cartagena.



El solitario gol del ariete dejó sin respuesta al conjunto del técnico abulense, que dio entrada a Simón Moreno y a William para acumular gente arriba. Gallar pasó a estar detrás de los dos puntas y William y Cayarga en las bandas. Pero no con esas pudo el Cartagena inquietar a Santamaría y terminó cosechando una derrota en casa que no llegaba desde la segunda jornada de liga frente al Sporting. La siguiente cita será el próximo domingo en Castalia ante el Castellón.