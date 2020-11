Borja: "No hemos merecido perder"

El Cartagena encaja una derrota inesperada en los últimos minutos con un solitario gol del Logroñés. Borja Jiménez reconoce que se marcha fastidiado después de esta derrota: «Te vas fastidiado porque creo que no hemos hecho méritos para perder, pero el fútbol tiene estas cosas. Hemos tenido 20 minutos en la segunda parte para hacer algún gol que no hemos aprovechado, y al final en un centro lejano han sido capaces de adelantarse y han jugado muy bien los últimos minutos», comentaba.

El entrenador abulense considera que su equipo no ha tenido el acierto de otros días y la fluidez en el ataque: «Quizá no hemos estado tan acertados arriba como otros días. Hemos tenido ocasiones, pero no teníamos ese punto de frescura, estábamos algo más imprecisos. El equipo sigue teniendo ocasiones para hacer gol, hoy no han entrado. Al final, en una acción aislada han sido capaces de hacernos un muy buen gol».

El conjunto albinegro ha firmado unos buenos minutos durante la segunda parte, pero no ha tenido la chispa de precisión que necesitaba el conjunto albinegro: «Creo que hoy no hemos estado tan precisos en los pases como otros días. Quizá no hemos tenido ese puntito de acierto en la toma de decisiones, en los controles y en los pases, hemos estado peor que otros días. En estas categorías cuando no estás a un nivel alto es muy difícil hacer gol y en cuanto te relajas un poco a nivel defensivo te hacen gol», decía Borja Jiménez. Además, otra de las notas a destacar del encuentro ha sido la tardanza para hacer los cambios por parte del Cartagena, pero el preparador abulense ha comentado que no lo han hecho antes porque estaban viendo bien al equipo y «la sensación que teníamos desde dentro es que teníamos el partido para ganarlo o al menos para hacer el primer gol».

«Hablar de justicia en el fútbol€ Gana quien hace un gol. Nosotros no hemos sido capaces. Hemos hecho méritos en muchas fases de poder adelantarnos en el marcador. La sensación es agridulce, porque creo que no hemos merecido perder, pero esto del merecimiento es muy relativo. Te puedes quedar con la sensación de que algo podrías haber sacado», concluyó el técnico del FC Cartagena.