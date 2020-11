Aketxe vuelve a salvar al UCAM Murcia en el último minuto

El UCAM Murcia se lleva una gran victoria por 2-1 frente a El Ejido en un encuentro en el que tuvieron que esforzarse el máximo para sacar los tres puntos. Empezó mal el conjunto universitario, con una muy mala primera parte y en el minuto 20, se adelantó El Ejido por mediación de Leo Ramírez. Se desquitó del dominio visitante el conjunto de Salmerón en la segunda mitad y el asedio local hizo que remontara el partido con dos goles. El primero de Alberto Fernández en el 80 y Aketxe, de penalti, en el minuto 90.

El UCAM Murcia había empezado la temporada como un tiro. Después de una desastrosa pretemporada, el conjunto universitario empezó con cinco victorias y un empate en sus seis partidos oficiales. El último, cosechado en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba. La moral de los de Salmerón estaban por las nubes antes de recibir a El Ejido, que quizá, por su inicio y por su capacidad goleadora, haya sido el equipo revelación del subgrgupo por mucho que el técnico almeriense haya dicho en rueda de prensa que no era ningunsa sorpresa. Se enfrentaban la mejor defensa, con un hasta entonces imbatido Biel Ribas y el mejor ataque, con un promedio de más de dos tantos por partido.

Para el partido contra los ejidenses, Salmerón sacó una alineación inédita. Repitió, como en El Arcángel, el sistema con tres centrales pero con la novedad de Santi Jara de carrilero derecho. Ribas bajo palos; Admonio, Charlie y Josete en línea de tres centrales; Jara y Chacartegui, con las bandas para ellos; de Vicente y Tropi formaron un doble pivote con Javi Moreno en la mediapunta; Aketxe y Pablo Espina, en la punta. Un 3-5-2 en la faceta ofensiva que se convertía en un 5-3-2 cuando tocaba replegar atrás.

El experimento no le salió muy bien a José María Salmerón durante los primeros cuarenta y cinco minutos. Salió El Ejido con una marcha más en cuanto a intensidad y con una capacidad asociativa que sorprendió a los jugadores universitarios. Intentó dominar el esférico el equipo visitante y lo consiguió por momentos. Eso sí, el UCAM, como es de costumbre se encontraba bien plantado en el césped y estaba cómodo defendiendo. Todo lo bien que estaban sin el balón se invertía cuando les tocaba crear. El Ejido cerró muy bien durante toda la primera parte y apenas generaron una ocasión con peligro.

Poco a poco, El Ejido fue embotellando al UCAM Murcia atrás y en el minuto 20, el premio llegó para El Ejido. Leo Ramírez, con un excelente disparo, batió a Biel Ribas por la escuadra derecha. Se termina así una excelente racha de 290 minutos sin encajar en la liga. Después del gol, el conjunto azuldorado no supo rehacerse y tuvo más acercamientos el equipo de Tito García para poder hacer el segundo. A la media hora, el colegiado no señaló un penalti a favor de los visitantes que fue muy protestado por todo el banquillo. Hizo un amago de pitarlo pero por fortuna para el UCAM, no lo hizo. Minutos más tarde, tampoco señaló uno sobre Javi Moreno que en directo pareció bastante claro. En la recta final de la primera parte, mejoró en el plano ofensivo el conjunto murciano, con mucha más movilidad. Santi Jara alternaba su posición con Espina y Javi Moreno, empezó a liberarse por la mediapunta. Pero aún así, no conseguía dar el último pase que le facilitara peligro.



Intensa segunda parte

Empezó la segunda mitad con la mordiente que había establecido El Ejido durante todo el partido y gozó de algún acercamiento peligroso que sacó bien la zaga universitaria. Poco a poco, tanto Tropi como de Vicente, que habían estado completamente desaparecidos en la primera parte, entraron más en contacto con el balón y el equipo lo notó. El UCAM se hizo con el control en varios momentos del partido, una situación que no se había producido en ningún momento del primer acto. Apretó el UCAM Murcia con un disparo de Rafa de Vicente pero lo atrapó bien Arco. La defensa de El Ejido estaba muy bien posicionada, liderada por un gran Javi Rosa. El murciano no paró de dar instrucciones a sus compañeros y dio un clínic en liderazgo y en defensa.

Intentó Salmerón cambiar a un 4-3-3 con la entrada de Gurdiel y Xemi, sustituyendo a Dean y a de Vicente. Consiguió dar con la tecla con los cambios. Gurdiel dotó de más profundidad al equipo y lo notaron. Subió el nivel en general en todas las líneas y las ocasiones se empezaron a suceder. Primero una de Aketxe, que no acertó con el remate de cabeza y después, en torno el 70 de partido, Pablo Espina, con un magnífico recorte rompió la zaga y estrelló el balón en el palo.

Sustituyó Alberto Fernández a Pablo Espina y en el primer balón que tocó hizo el empate. Con un control orientado se deshizo de su rival y batió a Christian Arco en el minuto 77. La recta final del partido se convirtió en un asedio constante por parte de los universitarios. Todo lo que no hicieron en la primera mitad, estaban siendo capaces de hacerlo en los últimos minutos. Buenas triangulaciones con constantes llegadas. El Ejido estaba aguantando el tirón como podía y estaba pidiendo el final desde el minuto 80. Finalmente, el dominio hizo justicia y el UCAM Murcia se encontró con el gol en el 90. Javi Moreno provocó un penalti que se encargó de transformar Isaac Aketxe. Un gol que vale tres puntos vitales para seguirle el pulso al Córdoba y para bajar de las nubes al Ejido tras su gran comienzo.