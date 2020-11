El respeto se impone

Este domingo tendrá lugar el primer enfrentamiento de rivalidad regional entre el Real Murcia y el Lorca Deportiva. Los granas visitarán el Artés Carrasco (17.00, La 7TV) en la cuarta jornada del campeonato liguero aunque para ellos, será la seguna después de verse aplazados sus dos primeros encuentros ante el Recreativo de Granada y Betis Deportivo. Por su parte, el Lorca sí que ha podido disputar las tres jornadas hasta el momento con un balance de dos empates y una derrota.



Aún no conocen el sabor de la victoria en su retorno a la categoría de bronce. Tanto Adrián Hernández como Iban Urbano han catalogado el encuentro de «muy difícil» y que serán tres puntos claves para el devenir del partido. El técnico murcianista, en la rueda de prensa previa al partido ha dejado claro que a su equipo le queda mucho por mejorar. «Estamos trabajando toda la semana, confiados de que tenemos que ir a Lorca a sumar de tres, y esa es nuestra idea.



Y luego tenemos que lavar la imagen de los últimos 60 minutos del partido anterior. Es verdad que en la primera media hora no estuvimos del todo mal, pero en los últimos 60 minutos cometimos muchos errores que hay que enmendar a nivel mental y táctico», declaró acerca del mal partido ante el Sevilla. Adrián Hernández también se espera un Lorca muy motivado por lo que significa el Real Murcia dentro de la Región. «Cuando te enfrentas al Real Murcia, tienes una motivación especial, porque sigue siendo el equipo rey de la Región aunque ahora esté el FC Cartagena una categoría por encima, pero el Murcia es el equipo con más solera, y eso hace que todos los rivales de la Región jueguen al ciento veinte por ciento.



Eso nos lo vamos a encontrar porque la intensidad que van a emplear ellos tenemos que igualarla o no tendremos opciones de sumar», afirmó. Por su parte, Iban Urbano quiere empezar a sumar ya de tres en tres. Después de acumular buenos tramos de fútbol en sus partidos, la victoria aún se le sigue resistiendo al conjunto lorquino debido en gran parte a los problemas de finalización que está teniendo el equipo. Sabe Urbano que «ante el Real Murcia no se puede fallar. Este partido está repleto de alicientes ya que nos enfrentamos a un equipo histórico de la Región de Murcia donde todos quieren jugar», coincide con Adrián.



Urbano sabe que, pese a no haber cuajado un buen primer partido, el Real Murcia puede ser un equipo muy peligroso. «El rival tiene puntos fuertes que tenemos que contrarrestar y nosotros tenemos que dar un pasito más en el aspecto ofensivo. No solo nos basta con defender bien. Es muy importante para nosotros poder contar con Carrasco ya que es un delantero goleador. Sabemos que el Real Murcia va a venir a por la victoria y nosotros tambien queremos estrenar el casillero de triunfos», finaliza. Mucho respeto entre los dos equipos que andan necesitados de puntos. El Lorca para conseguir la permanencia y el Real Murcia para lograr el objetivo de la Primera RFEF.

El Lorca Deportiva vestirá por primera vez de blanquiazul

or distintos motivos, el Lorca Deportiva no ha podido lucer su primera equipación, la blanquiazul, en la presente temporada. Solo lo pudo hacer en un partido amistoso que disputó en tierras alicantinas ante el Jove Español. Ante el Real Murcia, por fin podrá lucir la elástica titular. Contra El Ejido, jugando como local, no lo pudo hacer por no tener dos juegos de equipaciones del mismo color, tal y como indica el reglamento en la presente temporada.