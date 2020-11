El Logroñés frena la dinámica positiva del FC Cartagena

Derrota por la mínima del FC Cartagena ante la UD Logroñés. El conjunto albinegro firmó una buena segunda parte con mucho protagonismo en el área rival tras una primera parte de poco fútbol ofensivo. Los de Borja Jiménez encajaron un gol en los últimos minutos del encuentro y no pudieron reaccionar al tanto de Ander Vitoria.

El partido iba a comenzar bien para el Cartagena. El conjunto de Borja Jiménez comenzó confiado controlando el balón y llevándolo con criterio hasta la meta rival. La primera ocasión de los albinegros vino de la mano de Elady que lanzó un disparo muy impreciso después de un buen control con el pecho. Esa primera ocasión del Cartagena iba a ser un mero espejismo. El Logroñés iba a firmar unos primeros quince minutos muy buenos, controlando el juego con soltura y teniendo acercamientos al área, pero sin llegar a poner en peligro al Cartagena. Una doble ocasión en un córner fue lo más destacado en los primeros compases para el conjunto riojano, que al igual que los de Borja Jiménez no llegaban con demasiado peligro al área rival.

El Cartagena necesitó poco tiempo para despertar. Nacho Gil y David Simón estaban muy activos por las bandas intentando poner algo de peligro en la meta de Santamaría. El canario se internó bien por el flanco derecho mandando un gran centro a Rubén Castro que dejaría el balón perfecto para que Elady remachara el esférico hacia la portería. Poco duró la alegría para los albinegros: la jugada fue invalidada puesto que el envío de David Simón se hizo cuando el balón ya había salido por línea de fondo. Pocos minutos después el Logroñés iba a reclamar un penalti en área cartagenera cometido por Andújar, pero Gorostegui Fernández no vio nada punible en aquella acción. Los minutos seguían pasando y el Cartagena no encontraba esa chispa en el ataque que tuvo en partidos anteriores. Álex Gallar intentaba poner balones desde la segunda línea, pero eran muy imprecisos. No estaba acertado el Cartagena en el ataque.

En los minutos previos al descanso, Álex Pérez tuvo que ser sustituido por Gorka. El jugador visitante se lesionó y no podía continuar. Antes de la conclusión del primer acto el Cartagena iba a tener dos ocasiones: una, por medio de Nacho Gil que botó una falta directa, y la segunda con un gran disparo de De la Bella que fue raso y potente a portería, pero sin el premio del gol. Ataques tímidos y poca presencia en ambas áreas por parte de los dos conjuntos en la primera mitad.

El Cartagena iba a comenzar con mejor cara la segunda parte. Elady tuvo la primera ocasión nada más salir de vestuarios, pero recibió una entrada que le dejó unos instantes tendido en el césped. Rubén Castro volvería a estar pendiente de los balones que le llegaban arriba y tuvo dos ocasiones con cierto peligro que acabó interceptando la defensa. El conjunto de Borja Jiménez daba síntomas de mejoría poniendo mucha presión sobre la meta de Santamaría y encadenando ocasiones de peligro. Nacho Gil tuvo la réplica desde dentro del área, pero la despeja estuvo atenta para volver a repeler el balón.

La más clara en estos primeros minutos de la segunda mitad iba a llegar por medio de Gallar. El catalán puso un gran centro al área que tocó un defensa y a punto estuvo de cantarse el gol en propia, pero Santamaría estuvo ágil para atrapar el balón. Apenas un minuto después Álex Gallar iba a lanzar un zurdazo potente a portería que acabó repeliendo el poste izquierdo. El Cartagena insistía en sorprender a los riojanos con velocidad y desborde. Elady se marcó una gran jugada individual que cortó Andy Rodríguez con una falta en el borde del área que no señaló el colegiado. El conjunto albinegro, muy intenso, no dejaba salir al Logroñés con una presión muy alta. Clavería se probó también desde fuera del área, pero su disparo se marchó algo más desviado.

Los buenos minutos que firmó el Cartagena iban a quedar en agua de borrajas en el último tramo del encuentro. Ander Vitoria cazó un buen balón con la cabeza tras ganarle el duelo a Rhyner y puso un disparo bombeado que no pudo atrapar Marc Martínez. Borja Jiménez intentó mover el árbol introduciendo los cambios en tromba en los últimos minutos, pero no surgió efecto. El Cartagena se vio incapaz de conseguir crear peligro en los últimos instantes, muy tocado después del gol. El conjunto albinegro muere en la orilla y encaja la segunda derrota de la temporada en el Cartagonova. La próxima semana tendrá que viajar a Castalia para medirse a un Castellón inmerso en una dinámica muy negativa. Allí debe conseguir la victoria para no entrar en una dinámica negativa.