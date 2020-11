El UCAM llega tarde en la derrota ante el Gran Canaria

El UCAM Murcia CB no ha llegado a tiempo. El conjunto universitario se ha quedado a las puertas de sumar la victoria en el Palacio frente al Herbalife Gran Canaria, a pesar de firmar un partido cargado de imprecisiones en las dos canastas y de no encontrar el nivel defensivo hasta el tramo final (74-78). Y es que el conjunto canario ha puesto fin a una mala racha de siete derrotas consecutivas a costa de un equipo universitario que cuajó una de sus peores actuaciones en ataque de la temporada en el estreno del base Tomás Bellas. Los de Sito Alonso se quedaron sin tiempo cuando encontraron la forma de anular al cuadro vistitante, que siempre fue por delante en el marcador y fue mucho más efectivo que su rival. Tan solo Conner Frankamp y Emanuel Cate lograron superar los dos dígitos en la anotación para el UCAM con 16 puntos cada uno. El equipo murciano se medirá el próximo jueves al Hereda San Pablo Burgos en el partido aplazado por el brote por coronavirus en el cuadro burgalés.



El UCAM Murcia arrancó el partido muy frío en ataque. Los dos triples consecutivos de Costello, que se tradujeron en un parcial de salida de 0-6 para el Herbalife, bloquearon al conjunto universitario en tareas ofensivas durante más de tres minutos. Sito Alonso no optó por solicitar tiempo muerto, a pesar de que su rival logró ampliar la ventaja asta el 2-12. Sin embargo, sí que intentó cambiar la dinámica con las rotaciones. El UCAM se entonó en defensa y también algo más en ataque, y fue en parte a los cinco puntos consecutivos del montenegrino (7-14). Dos faltas seguidas de Lima no trastocaron los planes del UCAM al seguir manteniendo al pívot en pista, como ocurrió ante el Barcelona , pero sí que varió todo el quinteto con Bellas, DJ Strawberry, Jok y Radovic. El estreno del base madrileño con la camiseta del UCAM empezó a dar sus frutos. Los unviersitarios movieron más rápido el balón y buscó a los interiores, pero faltó acierto después de sumar sus dos primeros puntos (9-19). Una canasta de Ferrari, tras cerrar bien el rebote, fue lo que provocó la primera llamada al orden de Sito Alonso solicitando tiempo muerto. Y es que la falta de intensidad defensiva local permitía al Gran Canaria lograr ventajas con facilidad (9-21). El UCAM tuvo dos opciones para recortar antes del final del primer tiempo, pero la renta se quedó en los diez puntos de diferencia (11-21).El conjunto universitario regresó a la pista con una bandeja de Strawberry y logrando que el Gran Canaria agostase la posesión sin poder anotar con la primera buena defensa. Cate se impuso durante este cuarto en la pintura contraria, con seis capturas ofensivas, y la primera de ellas fue para anotar y meter a los suyos de nuevo de lleno en el partido (15-21). Sin embargo, pese a que Conner Frankamp consiguió su primer triple en movimiento, el UCAM seguía cometiendo demasiadas precipitaciones ante la ansiedad por anotar del norteamericano. Después de un triple de Okoye, unos buenos minutos en defensa fueron los que salvaron a los de Sito Alonso, porque no había manera de anotar ni de tomar buenas decisiones en campo contrario. Dos triples consecutivos de DiLeo, después de probar suerte en otras acciones sin ser la mejor opción, redujeron la ventaja a tan solo dos puntos (28-30). Pero el trabajo del UCAM se volvió a esfumar. Wiley fue un martillo por dentro, imposible de parar en la pintura, y un triple de Ferrari puso un 0-5 de parcial que supuso el tiempo muerto de Sito Alonso. Pero el guión marcado fue el mismo con Willey y Costello por dentro. Lo bueno para el UCAM es que un triple de DiLeo y Cate, desde el tiro libre, dejaron la distancia en tan solo seis puntos al descanso (33-39) en una primera parte marcada por los lanzamientos errados y la dificultad para defender sin entrar en bonus.Arrancó el UCAM con mejor cara en la segunda parte con los triples de Frankamp y DiLeo aunque, de nuevo, volvió a cometer errores cuando se acercó al marcador (39-43). Al conjunto universitario le costó mantener una línea constante en ataque y esa montaña rusa permitía al Gran Canaria jugar con sus ventajas a medida que se consumían minutos en el reloj. Lima, a pesar con cargar con tres faltas en la mochila, fue vital en defensa durante el tercer cuarto, lo que permitió que Davis, desde el tiro libre, recortase hasta los cuatro puntos (44-48). Sin embargo, un par de malas defensas, dejando al tirador prácticamente solo, y una contra en la que se precipitó Frankamp, permitieron a los de Fisac rozar de nuevo la barrera psicológica de los diez puntos (48-57). El base norteamericano volvió a anotar de dos para iniciar la remontada, pero Ferrari enfrió los ánimos de nuevo desde el triple (50-63).El equipo murciano arrancó el último cuarto con Bellas, DJ Strawberry, Peter Jok, Radovic y Lima. Pero el UCAM seguía desquiciado, al no encontrarse en ninguno de los dos extremos de la pista. Ferrari, desde el triple, colocó los 16 puntos de distancia a falta de ocho minutos (50-66) y Sito Alonso protegió a Lima tras cometer su cuarta falta con la entrada de Cate. Pero el UCAM seguía sin defender de la manera que requería el patido y el Herbalife Gran Canaria estaba muy cómodo sobre el parqué, ya que tan solo una catástrofe parecía hacer peligrar el triunfo visitante cuando el técnico universitario solicitó el primer tiempo muerto (53-70). Peter Jok, desde el triple, animó a su equipo a reaccionar y tanto Radovic como Cate anotaron en el poste bajo para reducir la renta a diez puntos a falta de 4:23 minutos para el final (62-72). Dos tiros libres convertidos por Cate dejaron al UCAM en tan solo ocho puntos a falta de tres minutos, pero Frankamp no pudo convertir una contra desde el triple tras una buenas defensa universitaria. Sin embargo, una antideportiva de Strawberry sobre Albicy en la siguiente jugada dio oxígeno de nuevo al Herbalife cuando peor lo estaba pasando (66-76). Una canasta de dos de Peter Jok a falta de dos minutos para el final dio algo de esperanza al UCAM, pero una falta de Radovic en la siguiente jugada mandaba al Gran Canaria de nuevo al tiro libre, que falló Burjanadze. El montenegrino lo arregló colocando desde la pintura el 70-76, y el UCAM logró defender a la perfección a falta de 48 segundos para el final y contar con posesión que convirtió Frankamp (72-76). Pero el Gran Canaria no perdió la calma, y a pesar de que erró en los lanzamientos, capturó el rebote para conservar la posesión, teniendo que hacer falta sore Albicy (74-78).