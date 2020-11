Cartagena y Logroñés, 'hermanos de sangre' frente a frente

´Lo que unió Málaga´ que no lo separe el fútbol. Es el mensaje que deja el cartel del partido diseñado por el equipo de comunicación del club albinegro para el encuentro de esta tarde (16.00 horas, Movistar). El Cartagena se mide a la Unión Deportiva Logroñés en un encuentro en el que el conjunto de Borja tendrá enfrente por primera vez a uno de los otros tres equipos que lograron salir del pozo de la Segunda División B el pasado mes de julio.



Lo hizo solo un día antes y lo hizo en el mismo césped. El conjunto de Sergio Rodríguez logró dar el salto a la categoría de plata en La Rosaleda frente al Castellón solo 24 horas antes de que la parada de Marc hiciera tocar la gloria a la ciudad portuaria. Fue, por tanto, el otro de los líderes de grupo que consiguió ascender y que ahora viaja al Cartagonova para reencontrarse con el equipo junto al que ascendieron este verano de la mano.



Del mismo modo será una vara de medir estupenda en un arranque en el que las primeras diez jornadas han dejado claras diferencias entre cada uno de los recién llegados a Segunda. El Cartagena llega al encuentro después de conseguir una racha de 14 puntos de los últimos 21 en juego. Un alto porcentaje que le ha hecho meterse en la zona alta de la tabla, coqueteando con los puestos de play off de ascenso a Primera División.



Un hecho que Borja Jiménez ya ha dejado claro que no tiene un significado más allá de reflejar y demostrar el buen trabajo realizado hasta la fecha. Cero exceso de confianza y cero relajación por mucho que delante vaya a estar un equipo que está en la zona baja. Será la primera vez después de muchas semanas en las que el calentamiento de cabeza con las rotaciones no va a estar presente, ya que esta semana no ha habido partido de por medio.



Podrá poner, por tanto, el abulense a aquellos que considere que llegan mejor para el encuentro y volviendo a estar desde el inicio cada uno de los teóricos titulares. No va a poder estar una semana más Jack Harper, que continúa lesionado. Tampoco estará Forniés, que sigue sancionado. Son duda tanto Carlos David como José Ángel Jurado, mientras que quienes podrán volver a la convocatoria serán William y Simón Moreno después de un tiempo en la enfermería.



Enfrente estará un Logroñés que viene de enderezar el rumbo después de un inicio un tanto desastroso. Un empate y dos derrotas en tres partidos les hundieron abajo, pero poco a poco está consiguiendo despertar. Especialmente en los dos últimos encuentros ha conseguido salir del descenso. Solo logró ganar uno de los primeros ocho partidos, pero se ha hecho con los tres puntos en los dos últimos encuentros frente al Real Oviedo y al Alcorcón. Los de Sergio Rodríguez se presentan en el Cartagonova en su mejor momento para tratar de dar un salto más en su huida del descenso, del que se podrían alejar aún más porque han disputado un partido menos.



A pesar de ello, solo está cuatro puntos por debajo de los albinegros, que podría reducirse a uno si gana el partido aplazado. Con buenos refuerzos durante el verano, Borja no ha dudado en destacar a algunos de sus futbolistas. En este caso, Andy y Leo Ruiz, máximos realizadores del equipo con cuatro y tres tantos respectivamente: «A Leo ya le conocía porque ese de esos jugadores que en algún mercado te ofrecen. Es un delantero que entiende muy bien el juego de asociación y que es potente yendo al espacio. Además, en las últimas semanas está viendo puerta. A Andy lo conozco de su etapa en la Ponferradina. Es un mediocentro con muy buen pie en corto y en largo. También llega desde segunda línea y hace gol. Son muy importantes dentro del equipo», señalaba Borja Jiménez.



Por su parte, Sergio Rodríguez no ha dudado en alabar al Cartagena por su gran arranque de temporada y por la buena plantilla que ha logrado confecciona: «Viendo los jugadores que tiene para ser un recién ascendido es muy completa. Futbolistas de mucho peso en la categoría y que han estado en divisiones superiores. Por eso no me sorprende los quince puntos que han logrado hasta la fecha», aseguraba.