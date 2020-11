España vence a Brasil con un gol de Fernando, de ElPozo

La selección española de fútbol sala venció a Brasil en el amistoso disputado en Las Rozas (2-1). Los goles de Chino y de Fernando, jugador de ElPozo Murcia, sirvieron para dar el triunfo a los de Fede Vidal tras remontar el penalti convertido por Marcao a los once minutos de juego.



Un partido que sirvió para homenajear también a otro futbolista del conjunto murciano, ya que Miguelín, capitán de ElPozo Murcia, alcanzó ayer la cifra de cien partidos oficiales con el combinado nacional. Además, este amistoso también contó con acento murciano propiamente dicho. Y es que, Alberto Saura, jugador del Córdoba Patrimonio, natural de La Unión, y Mellado, jugador del Jimbee Cartagena, y natural de Blanca, vivieron ayer por primera vez su puesta de largo con la selección española absoluta con victoria.



Chino, gracias a la pizarra de Vidal en una jugada de estrategia, culminó de forma brillante la acción para colocar el empate a uno al filo del descanso en el minuto 19 tras una igualada primera parte. La selección española supo aguantar el tipo en los segundos veinte minutos, hasta que Fernando, en otra acción a balón parado adelantó al combinado nacional cuando todavía quedaban quince minutos para la conclusión. No obstante, la Roja controló la situación. Incluso cuando el combinado brasileño optó por portero-jugador en los últimos compases del encuentro para buscar una igualada que no llegó.