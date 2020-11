Un catalizador para el UCAM

Todavía no ha jugado un solo minuto con la camiseta del UCAM Murcia CB y la expectación es máxima. Y es que todo el mudno quiere ver la influencia que supone poder contar con Tomás Bellas en el juego universitario. Una vez pasada la ´resaca´ de la sonada victoria frente al Barcelona en el Palacio, toca volver al mismo escenario con la novedad del base madrileño.



Una incorporación que multiplicará las opciones de Sito Alonso y que aliviará algunas ´cargas´ en el juego exterior. «Me encanta como juega, creo que ha encajado con el equipo y hace que el juego sea realmente fácil. El club ha hecho un gran trabajo con su incorporación, es increíble la forma en la que pasa el balón e involucra a todos», afirmaba ayer Jordan Davis a los medios de comunicación.



Y es que, con la llegada del base madrileño, de 33 años de edad, el escolta norteamericano quedará liberado del algunas en las que sufría cuando tenía que desempeñar el rol de base cuando Frankamp y Rafa Luz arrastraban problemas físicos. «Jugaré lo que el equipo me pida. Cuando juego de base siento que tengo que involucrar a más gente y tener más control.



A veces puede ser incómodo porque mi naturaleza primero es anotar y después crear juego si no puedo. Pero no me importa la posición, juego donde me necesiten», explicaba el norteamericano, quien centrado en su rol de escolta fue un ´puñal´ ante el conjunto azulgrana anotando 27 puntos. La llegada de Bellas, que lucirá un dorsal 7 que anteriormente portaron Larentzakis o Facundo Campazzo, permitirá liberar a Rafa Luz de presión para recuperar su mejor versión, mientras que Frankamp podría convertirse en un ´combo´ exterior junto a DJ Strawberry.



Beirán, apartado del equipo Por otra parte, el Herbalife Gran Canaria se presentará mañana (18.00 horas, Movistar +) en el Palacio de los Deportes posiblemente sin la presencia de Javier Beirán. El alero madrileño no arrastra ningún problema físico, y su probable ausencia será simplemente por motivos técnicos. «He tomado la decisión de apartar a Javi (Beirán) del equipo porque entendemos la capitanía del Gran Canaria de distintas maneras, y por eso he adoptado esa decisión de dejarlo fuera de este partido», decía Porfi Fisac, el pasado miércoles tras el choque de Eurocup ante el Promitheas Patras.