El calendario sigue sin dar un respiro al UCAM Murcia

El UCAM Murcia ha disfrutado de sus primeros siete días sin partido entre semana. Pero el respiro por no tener compromiso de Copa Federación no ha permitido relajarse en exceso a los de José María Salmerón. Y es que si el pasado domingo los murcianos tuvieron un test de altura al enfrentarse al Córdoba, el otro equipo que había empezado con dos victorias la competición. Lideraban ambos la tabla antes del choque, y tras empatar a cero, El Ejido 2021 aprovechó para acceder al primer puesto, aunque también con 7 puntos.



Pues los almerienses son los próximos en visitar La Condomina. Lo harán este domingo a partir de las doce de la mañana. Tanto universitarios como andaluces están invictos después de dos victorias y un empate. Los de Salmerón tendrán enfrente al equipo más goleador en este inicio en el Subgrupo B del Grupo IV. Los de Tito García Sanjuán han marcado siete goles en tres partidos. Empezaron la liga ganando al Betis B con un contundente 3-0.



Una semana después empataban a dos en el Anexo Juan Casuco frente al Lorca Deportiva. El pasado fin domingo no tuvieron problemas para superar al Yeclano gracias a los goles de Olavide y Bryan. Los siete goles de El Ejido contrastan con los dos únicos tantos logrados por el UCAM, pero ambos equipos tienen los mismos puntos. En lo que sobresalen los universitarios es en goles encajados. Hasta ahora no han sido capaz de batir a Biel Ribas en ninguno de los tres partidos disputados. El Ejido 2021, por su parte, ha recibido dos tantos, los que le marcó el Lorca Deportiva.