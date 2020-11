Borja Jiménez, del FC Cartagena: "No va a ser fácil repetir lo de estas primeras diez jornadas, pero vamos a trabajar para mejorarlo"

Borja Jiménez, del FC Cartagena: "No va a ser fácil repetir lo de estas primeras diez jornadas, pero vamos a trabajar para mejorarlo"

El FC Cartagena vuelve a las andadas con la intención de seguir mostrándose solvente y fiable en el Cartagonova como hasta ahora. Este sábado recibe al Logroñés en el que será el primer duelo de los albinegros frente a un recién ascendido como es su caso. El conjunto riojano viene también en una dinámica positiva que quiere prolongar: "En las últimas semanas ha conseguido dos victorias. Mantiene un bloque muy grande del año pasado y ha reforzado puestos específicos muy importantes como la zaga, la delantera€ Ha hecho grandes incorporaciones para la categoría y están en muy buena dinámica", comenta Borja Jiménez.

Con los buenos resultados que se están cosechando, el Cartagena parece haber superado ese escalón de ser considerado una de las 'cenicientas' de la categoría. No por ello el abulense va a cambiar la forma de pensar y de actuar: "Frente al Logroñés no vamos a exponer más por el hecho de ser un recién ascendido. Intentaremos buscar la fórmula para ganar este partido como cualquier otro. Los datos dicen que somos uno de los equipos que más genera en la categoría, y eso habla muy bien de la propuesta ofensiva que tenemos", afirma. Tampoco espera encontrar a un rival que haya cambiado en exceso su seña de identidad: "No espero un Logroñés diferente al que ascendió porque tienen a su entrenador desde hace tiempo, con una idea muy clara de juego y mantiene un bloque muy importante del año pasado que le está funcionando. Al igual que nosotros, quieren darle continuidad a todo eso", asegura.

Harper, por lesión, y Forniés, por sanción, son bajas seguras. Carlos David y José Ángel Jurado son duda, mientras que Simón Moreno y William podrían reaparecer después de entrenar con normalidad y haber superado sus respectivas lesiones. Será este el primer partido después de varias semanas en el que la preparación ha sido mayor a tres días. Permite eso el descanso suficiente como para poder dejar de momento las rotaciones a un lado: "En la carga de partidos seguidos, los cambios son obligados por fatigas. Pero si no, me gusta premiar a los jugadores que durante la semana vemos que trabajan muy bien. Luego pueden o no entrar, pero intentaremos sacar a los que estén mejor para ganar", comenta.

Los albinegros llegan al encuentro habiendo logrado 14 de los últimos 21 puntos. Una racha que para el abulense va a ser muy difícil igualar: "Mejorar la racha va a ser difícil, porque hemos conseguido unos números muy buenos. Ojalá podamos igualarla y lo que vamos a hacer nosotros es trabajar para superarla", afirma. "No esperaba ser el mejor equipo de octubre. Refuerza lo que venimos haciendo desde agosto y hay que seguir haciéndolo. Los premios se otorgan en junio y si no tenemos esa línea de continuidad no nos va a servir de nada".

A pesar de ello, el trabajo debe seguir siendo el mismo que hasta el momento: "Nos quedan muchos aspectos por mejorar. A nivel defensivo tenemos que mejorar determinadas situaciones y algún que otro concepto. Estamos bien a nivel colectivo, pero tenemos que seguir puliendo porque todo es mejorable. Cierto es que cada vez vamos dando muestras de ser un equipo más sólido. El mes de noviembre va a ser muy complicado y tenemos que seguir intentando puntuar actuando con la tranquilidad que lo hemos hecho siempre. Da igual lo que opine la gente o dónde nos etiqueten porque seguimos siendo un recién ascendido", asegura Borja.