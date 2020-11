Adrián Hernández, entrenador del Real Murcia: "Tenemos que lavar la imagen"

Adrián Hernández, entrenador del Real Murcia, ha analizado en rueda de prensa el encuentro de este domingo en el Artés Carrasco ante el Lorca Deportiva. El preparador grana ha confirmado la ausencia de Pablo Haro y desconoce en qué medida podrá utilizar a los tres jugadores que han superado ya el coronavirus, Antonio López, Abenza y Álvaro Moreno.

Después del empate en el primer partido ante el Sevilla Atlético en Nueva Condomina, ahora llega un nuevo reto: "Estamos trabajando toda la semana, confiados de que tenemos que ir a Lorca a sumar de tres, y esa es nuestra idea. Y luego tenemos que lavar la imagen de los últimos 60 minutos del partido anterior. Es verdad que en la primera media hora no estuvimos del todo mal, pero en los últimos 60 minutos cometimos muchos errores que hay que enmendar a nivel mental y táctico", ha dicho.

En sus dos partidos oficiales hasta el momento disputados, el murciano siempre ha ido de más a menos en los partidos. "No sabría a qué se debe ni a que sea por un motivo exclusivo. El equipo no ha entado mal en los partidos, pero ha ido disminuyendo su rendimiento con el paso de los minutos. Yo lo achaco a querer agradar de más y ha hecho que hayamos perdido confianza. Contra el Sevilla Atlético fue un jarro de agua fría que nos marcaran después de lograr nosotros nuestro gol y no supimos levantarnos. El equipo estuvo mal en la segunda parte y en los últimos minutos de la primera parte", ha recalcado.

Adrián Hernández espera a un Lorca Deportiva muy motivado: "Cuando te enfrentas al Real Murcia, tienes una motivación especial, porque sigue siendo el equipo rey de la Región aunque ahora esté el FC Cartagena una categoría por encima, pero el Murcia es el equipo con más solera, y eso hace que todos los rivales de la Región jueguen al ciento veinte por ciento. Eso nos lo vamos a encontrar porque la intensidad que van a emplear ellos tenemos que igualarla o no tendremos opciones de sumar", ha dicho.

Sobre la situación de los jugadores que han superado el coronavirus, Adrián Hernández ha precisado que "ya han completado dos entrenamientos en solitario y uno con el grupo. Siempre hemos estado en contacto con ellos vía telemática, pero al cien por cien no se encuentran todavía. Vamos a ver la evolución para saber si pueden jugar".